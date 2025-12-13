Хороскопът на Алена за деня, в който е родена певицата Тейлър Суифт. Тя е и първият артист в историята, който постига колосални рекорди с мащабното си турне The Eras Tour.

Вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Бъдете предпазливи, особено ако се налага да поправяте покривните конструкции в дома си и вие, чисто по женски, искате да сте полезни! Приемете, че това е работа на партньора ви. Вечерта прекарайте сред семейството си. Пригответе вкусна вечеря. Сексът ще ви разтовари от напрежението и ще ви възвърне силите.

ТЕЛЕЦ

Семейните да бъдат умерени в претенциите към брачния си партньор, а ако имат стабилна интимна връзка да не прекаляват с ревността си. Несемейните да очакват романтична среща и сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Влюбени сте и се чудите дали ще е правилно днес да споделите чувствата си. Притеснявате се дали ще ви отговорят със същото. Семейните да не пропускат миговете за себе си и да се отдадат на сексуални наслади.

РАК

Предпазвайте се от влошаване на отношенията с близките си. Помислете дали не сте допуснали някоя грешка, с която сте принудили интимния си партньор да се дистанцира от вас и да ви лиши от секс.

ЛЪВ

Любовните ви отношения са в криза, ако все още не сте семейни. Предстои ви раздяла заради несходство в темперамента и сексуалния живот.

ДЕВА

Вечерта бъдете сред семейството си и с брачния си партньор. Не канете гости, за да не изнервите обстановката. Не пропускайте интимните разговори и сексуалните наслади.

ВЕЗНИ

В семейството ви се разгаря разправия заради поредното ви закъснение. Не се опитвайте да измисляте оправдание. Ако не се приберете навреме, се откажете от надеждата за сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Нямате намерение да се извините на интимния си партньор, дори и ако вие сте причината за неразбирателството помежду ви. Сексуалните ви отношения са в криза, която ще продължи толкова дълго, колкото ще проявявате женския си инат.

СТРЕЛЕЦ

В личните отношения проблемите са заради нежелание на партньорите ви да се съгласят с вас и с непрекъснатото отсъствие от дома, за което нямате оправдание. Ако премълчите и не се опитате да наложите мнението си насила, можете да избегнете лишаването от сексуални мигове.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември, вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Отново сте обзети от съмнение дали сте достатъчно привързани към интимния си партньор или трябва да се разделите. След като имате съмнения в чувствата си, е по-добре да си дадете временна почивка и да се откажете от секса.

ВОДОЛЕЙ

В личните отношения са възможни проблеми с партньорите ви заради нежеланието им да разберат притесненията ви. Сексуалните ви отношения отново се възстановяват.

РИБИ

Вечерта забравете за професионалните си задължения и се отдайте на развлечения. Отидете на гости или на ресторант с вашите партньори и семейството си. След вечеря се отдайте на незабравими сексуални удоволствия. Ако нямате до себе си любим, по-добре не рискувайте с интимност със случайни партньори само защото не искате да сте сами.

