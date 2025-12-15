Нарът не е просто екзотичен плод - той е символ на здраве, сила и изобилие още от древността. Днес науката потвърждава това, което поколенията са знаели интуитивно: редовната консумация на този плод може да се окаже истинска инвестиция в доброто ни здраве.

Не забравяйте, че дори зрънцата му са изключително полезни и предлагат множество ползи за здравето.

Хранителни стойности

Калории: 234

Протеини: 4,7 грама (г)

Мазнини: 3,3 г

Въглехидрати: 52 г

Фибри: 11,3 г

Витамин C: 32% от дневната стойност (ДС)

Фолат: 27% от ДС

Магнезий: 8% от ДС

Фосфор: 8% от ДС

Калий: 13% от ДС

Имайте предвид, че хранителната информация за нара се различава от тази на сока от нар, който няма да осигури толкова фибри или витамин C.

Ползи за тялото

Богат на антиоксиданти

Антиоксидантите са съединения, които помагат за защитата на клетките на тялото ви от увреждане, причинено от свободните радикали. Високите количества свободни радикали могат да бъдат вредни и да допринесат за редица хронични заболявания.

Наровете са богати на антиоксиданти и полифенолни съединения, включително пуникалагини, антоцианини и хидролизуеми танини.

Подпомага здравето на пикочните пътища

В едно проучване от 2014 г. е установено, че екстрактът от нар инхибира механизма, свързан с образуването на камъни при хора с повтарящи се камъни в бъбреците.

Освен това, проучвания върху животни са установили, че екстрактът от нар може да помогне за регулиране на концентрацията на оксалати, калций и фосфати в кръвта, които са често срещани компоненти на камъните в бъбреците.

Може да има антимикробни свойства

Съединенията на нара могат да помогнат в борбата с вредните микроорганизми. Например, те могат да защитят оралното здраве, като намалят растежа на микроби, които могат да допринесат за лош дъх и появата на кариеси.

Подобрява издръжливостта при тренировки

Полифенолите в наровете могат да повишат издръжливостта при упражнения. Едно проучване установи, че екстрактът от нар увеличава времето до изтощение и подобрява представянето при тренирани колоездачи.

Друго проучване установи, че добавките с нар могат да подобрят както издръжливостта, така и възстановяването на мускулите.

Изследване, използващо сок от нар, обаче не е открило полза за възстановяването на мускулите след тренировка, което показва, че са необходими още проучвания. Наровете съдържат антиоксиданти, наречени елагитанини, които помагат за намаляване на възпалението в организма.

Помага на мозъка

Някои проучвания са установили, че елагитанините могат да помогнат за защитата на мозъка от болестта на Алцхаймер и Паркинсон, като намаляват оксидативното увреждане и увеличават оцеляването на мозъчните клетки.

Смята се, че елагитанините произвеждат съединение в червата, наречено уролитин А, което е изследвано заради способността му да намалява възпалението в мозъка и да забавя началото на когнитивните заболявания. Въпреки това са необходими още изследвания.

Полезен е за храносмилането

Консумацията на нар може да помогне за поддържане на здравето на чревния микробиом, който играе ключова роля в много аспекти на здравето.

Изследвания в епруветка са установили, че нарът може да увеличи нивата на полезни чревни бактерии, което предполага, че може да има пребиотични ефекти. Пребиотиците служат като гориво за полезните бактерии в червата и поддържат по-здравословен чревен микробиом.

Освен това, плодовете на нара са богати на фибри, които са от съществено значение за храносмилателното здраве и могат да предпазят от някои храносмилателни състояния.

Трик за чистене

Следващият път когато си купите нар, изпробвайте това: За да отстраните лесно ципите, направете разрези на 4-5 места в плода и го разтворете добре. Обърнете го в дълбока купа и го ударете няколко пъти с дървен инструмент от кухнята - черпак или голяма лъжица например. Така зрънцата ще паднат сами в съда, без да се налага да ги чистите едно по едно.

Насладете се като лека закуска или поръсете върху препечен хляб с авокадо, салати, кисело мляко или смутита.

