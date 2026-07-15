Когато температурите надхвърлят 30 градуса, готвенето става все по-неприятно, а апетитът често намалява. Според експерти няма нужда да променяме изцяло храненето си, но някои навици могат да помогнат да понесем жегата по-лесно, съобщи Би Би Си.

Няма нужда от повече протеини

Според Айслинг Дейли, преподавател по хранене в Oxford Brookes University, организмът не се нуждае от повече протеини по време на горещини.

Тъй като месото, пилешкото и рибата обикновено изискват готвене, те често не са предпочитани в жегата. По-добър избор са салати с бобови култури, яйца, предварително приготвени меса, гръцко кисело мляко, леща, ядки, тофу и сирене.

Смутитата с плодове, зеленчуци, кисело мляко и фъстъчено масло също осигуряват балансирано хранене, а по-леките риби като риба тон, сьомга и скариди са подходящ вариант.

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„Яжте“ вода

При високи температури организмът губи много течности чрез изпотяване, затова е важно не само да се пие повече вода, но и да се консумират храни с високо водно съдържание.

Краставиците, доматите, марулята, целината, динята и ягодите съдържат над 90% вода. Ябълките, крушите, портокалите, гроздето, ананасът, морковите и сварените броколи също допринасят за добрата хидратация.

Лесен начин да проверите дали приемате достатъчно течности е цветът на урината – светложълтият цвят е знак за добра хидратация, докато тъмножълтият или кафеникавият подсказва обезводняване.

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Топлите напитки също помагат

Макар да звучи изненадващо, топлите напитки могат да помогнат на организма да се охлажда, тъй като стимулират изпотяването. Според специалистите обаче най-важното е човек да остане добре хидратиран, независимо дали напитките са студени или топли, пише още БГНЕС.

Кафето не е проблем, ако е в умерени количества – една-две чаши дневно не влияят съществено на хидратацията. По-големи количества кофеин, както и алкохолът, могат да доведат до обезводняване.

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Експертите съветват през горещите дни храненията да се изместят към по-хладните часове – ранна закуска, почивка в най-топлата част на деня и по-късна вечеря, по примера на много южноевропейски страни.