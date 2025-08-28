Всеки родител или стопанин на домашен любимец знае, че неочаквани инциденти у дома са неизбежни. Един от най-неприятните моменти е, когато върху новия диван или стол се появят следи от перманентен маркер. Има ли как да се справим с на пръв поглед невъзможните за премахване петна?

Мастилото в маркерите е създадено, за да издържа дълго и да не се размазва лесно. Това е чудесно, когато пишем, но е истинско предизвикателство, когато попадне върху тапицерия. Тъканите бързо абсорбират цвета, затова е важно да реагираме възможно най-бързо, за максимален ефект.

Ето как да премахнем петната от маркери

Алкохол или дезинфектант

Най-често използваното средство е изопропилов алкохол. Навлажнете памучен тампон или мека кърпа и внимателно минете петното. Не търкайте силно, за да не разнесете мастилото.

Почистващи влажни кърпички или тампони с мицеларна вода

Влажните кърпички или тампони с мицеларна вода действат изненадващо добре срещу следи от маркери.

Сода бикарбонат и вода

Смесете малко сода с няколко капки вода, за да получите паста. Нанесете я върху петното и оставете за няколко минути, след което избършете внимателно с влажна кърпа.

Препарат за почистване на килими или тапицерия

Ако петното е упорито, можете да използвате специализиран препарат за тапицерии. Следвайте инструкциите на опаковката.

Какво да не правим

Не използвайте белина – тя може да повреди плата или да остави бели петна.

Не търкайте агресивно – това само ще вкара мастилото по-дълбоко в тъканта.

Ако петното не изчезне напълно с домашни методи, винаги може да се обърнете към професионални услуги за почистване на мебели. Те разполагат със специализирани препарати и машини, които могат да помогнат, дори в най-сложните ситуации.

