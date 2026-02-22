Сирни Заговезни е един от най-обичаните български народни и християнски празници, който се чества винаги в неделя, седем седмици преди Великден. Празникът бележи началото на Великденските пости и носи силна символика.

Името идва от думата "сирене" – защото това е последният ден, в който се консумират млечни храни (мляко, сирене, кашкавал и др.) преди строгия Великденски пост.

Сирни Заговезни съчетава християнски и древни народни елементи – прошката и духовното подготвяне за Великден, както и обреди за пречистване, здраве и плодородие.

Това е ден, в който хората оставят зад гърба си тежестта на обидите и напрежението, отварят сърцата си за прошка и за ново начало.

Традиции

1. Искаме и даваме прошка

През деня младите посещават по-възрастните си роднини - родители, баби и дядовци, кумове и близки - и казват:

"Прости ми", на което получават отговор: "Простено да ти е от мен и от Бога!"

Този ритуал символизира изчистване на душата и помирение, за да започнем поста с чисто сърце.

2. Празнична трапеза

Традиционната трапеза включва:

баница със сирене

варени яйца

млечни продукти

халва с ядки

варено жито и др.

Целта е да се изядат млечните продукти преди поста, защото от следващия ден започват ограниченията в храненето.

3. Палене на огньове

Вечерта се палят огньове (сирници или оратници) на високи места около селата или кварталите, които символизират огъня на пречистването и изгарянето на злото.

Хората често прескачат огъня за здраве и защита от болести, лоши сили и нещастия през годината.

4. Хвърляне на палени стрели и други обичаи

В някои региони, особено в Южна България, момците правят дървени стрели, които палят от огъня и ги хвърлят в градините на любимите си моми - това е символична изява на любов и благословия, и се вярва, че носи здраве и плодородие.

Друг весел ритуал е "хамкането" – парче халва или варено яйце се връзва на конец и се люлее над масата; участниците се опитват да го хапнат без ръце.

Какво не се прави на Сирни Заговезни?

Не се яде месо - това е последният ден, когато могат да се консумират само млечни продукти и яйца.

- това е последният ден, когато могат да се консумират само млечни продукти и яйца. След този ден не се правят сватби - до Великден се избягват годежи, ангажименти и големи празненства, за да се запази духът на пост и пречистване.

- до Великден се избягват годежи, ангажименти и големи празненства, за да се запази духът на пост и пречистване. Не се започват нови вражди или конфликти - празникът символизира помирение и мир, затова се избягват остри спорове и разправии.

Днес празникът продължава да се отбелязва както в селата, така и в градовете - с посещения при близки и богати трапези. Традициите обединяват поколенията и напомнят за социалната и духовна стойност на прошката и доброто.

Рецепта за баница за празника - вижте в следващото видео.

