През 2026 г. Великден се пада на 12 април, а около него са едни от най-важните и емоционални дни в църковния календар. Сред тях се открояват Разпети петък и Светли понеделник – два празника, които носят напълно различна символика, но са неразривно свързани. Ето кога отбелязваме подвижните християнски празници през април тази година.

Разпети петък - 10 април

През 2026 г. Разпети петък се пада на 10 април. Той е познат още като най-тъжния ден в християнството. Това е денят, в който според Библията Иисус Христос е разпнат на кръста и умира, за да изкупи греховете на човечеството.

В българската традиция този ден е изпълнен с дълбока символика и строгост. Денят остава завинаги белязан от дълбока тъга и е символ на смирението. На Разпети петък се спазват множество забрани и традиции от вярващите в България и по света.

Ето какви са поверията за този ден:

Разпети петък е време за вътрешно пречистване и подготовка за Възкресението. Въпреки тъгата, той носи и надежда – защото след страданието идва чудото.

Велика събота - 11 април

Велика събота е един от най-дълбоките и символични дни в християнството – ден, който стои между най-голямата скръб и най-голямата радост. Тя е последният ден от Страстната седмица и непосредствено предхожда Възкресение Христово.

Снимка: iStock

Според християнската традиция това е денят, в който тялото на Иисус Христос вече е положено в гроба. След разпятието на Разпети петък, неговите ученици Йосиф и Никодим го погребват, а гробът е запечатан и охраняван. В същото време, според църковното учение, душата на Христос слиза в ада, за да разруши неговата власт и да отвори пътя към спасението.

Именно затова Велика събота носи едновременно две усещания – тъга и надежда. Това е ден на тишина, в който църквата призовава към мълчание и вглъбяване. В традицията дори съществува изразът, че „всяка плът трябва да мълчи“, защото светът е в очакване на чудото.

В православната църква денят има и особено богослужебно значение. Сутринта се отслужва тържествена литургия, а храмовете постепенно се подготвят за най-светлия момент – полунощното възкресно богослужение.

Снимка: Елеонора Дъбова

Това е последният ден, в който могат да се боядисват яйца, ако това не е направено на Велики четвъртък. В много домове именно тогава се довършва подготовката за празника – месят се козунаци и се приготвя празничната трапеза.

Великден - 12 април

Великден – или Възкресение Христово – е най-светлият и най-важен празник в християнството. Той отбелязва възкръсването на Иисус Христос на третия ден след разпятието – събитие, което стои в основата на християнската вяра и символизира победата на живота над смъртта.

Това е денят, в който тъгата окончателно отстъпва място на надеждата. След дългите дни на пост и смирение, Великден носи усещане за ново начало – не само в религиозен, но и в човешки смисъл. Неслучайно празникът се свързва и с пролетта – време на възраждане и нов живот, което допълва неговата символика.

Снимка: iStock

В българската традиция Великден е и празник на семейството. Събираме се около трапезата с боядисани яйца, козунак и агнешко, поздравяваме се с „Христос воскресе“ и споделят радостта от празника.

Светли понеделник - 13 април

Това е вторият ден от Великден и начало на т.нар. „Светла седмица“.

Наричат го „светъл“, защото символизира просветлението и надеждата, които идват след Възкресението – идеята, че животът побеждава смъртта и че за вярващите започва нов духовен цикъл. В църковната традиция този ден е посветен и на светите апостоли, които първи разнасят вестта за чудото.

Снимка: iStock

Светли понеделник е известен още като „разметни“ или „разтурни понеделник“ – име, което подсказва, че строгите ограничения на поста вече са зад гърба ни. Денят е свързан с игри, събирания и символични ритуали. Освен това той се възприема и като време за баланс и спокойствие след емоционалния връх на Великден. Хората се събират с близки, излизат навън, играят хора и просто споделят празничното настроение.

