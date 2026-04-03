Цветница, която отбелязваме на 5 април тази година, е свързана с една от най-известните традиции в християнския свят: благословията на върбови клонки. Много вярващи ги носят на църква и след това ги носят у дома, но малцина наистина знаят какво да правят с тях след това.

Освен религиозния символ, свещената върба се смята в народната традиция за защитен елемент, играещ роля в осигуряването на мир, здраве и изобилие в дома. Начинът, по който я съхранявате и използвате е от голямо значение, казват старейшините.

Къде се съхранява осветената върба и какво символизира тя?

След службата на Цветница, върбовите клонки се отнасят вкъщи и обикновено се поставят до икона. Това е най-важното място, тъй като символизира връзката между вярващия и божеството.

В много райони на България върбата се поставя и на вратата на къщата или на прозорците, считайки се за форма на защита срещу злите сили. Твърди се, че тя предпазва дома от беди, болести и дори екстремни явления, като бури или градушка.

Снимка: Ладислав Цветков

Някои хора също така поставят върба близо до овощни дървета или в градината, вярвайки, че това ще донесе изобилие от плодове и добра година за земеделие.

По-малко известни традиции и обичаи

В народната традиция има множество обичаи, свързани със свещената върба. Например, в някои семейства родителите докосват децата си с клонките, за да растат здрави и защитени.

Младите момичета обикновено слагат върба под възглавницата си на Цветница, надявайки се, че ще имат късмет в любовта.

Снимка: iStock

Съществува и поверие, че върбата има лечебни сили. В миналото хората са пазили клони, за да ги използват в различни трудни моменти, вярвайки, че те носят утеха и защита.

Какво НЕ трябва да се прави със свещената върба

Много важно е осветената върба да не се изхвърля. Тъй като се счита за предмет с духовна ценност, тя трябва да се пази с уважение.

Обикновено клоните се държат в къщата през цялата година, до следващата Цвеница. След това се заменят с пресни, а старите се изгарят или се поставят на чисто място, никога не се изхвърлят произволно. Могат да се заровят в земята, а в някои райони семействата ги дават на животните.

Снимка: iStock

Вярва се, че ако не уважавате тази традиция, можете да загубите символичната защита, която върбата предлага на дома и семейството.

Отвъд вярванията и обичаите, осветената върба остава символ на надежда и обновление. Съхранявана в дома, тя напомня за наближаването на Великден и духовните ценности на този период.