Докато у нас свързваме Цветница с върбови клонки, имена на цветя и пролетно пробуждане, по света този ден е познат като Палмова неделя и изглежда доста различно. Общото между всички култури е символиката на новото начало, но начините, по които се празнува, са изненадващо разнообразни. Ето как някои страни отбелязват празника.

Италия - традиционен великденски хляб

В Италия съществуват много уникални традиции за Палмова неделя. Една от тях е присъствието на литургия и получаването на палмова клонка (ramo di palma) или маслинова клонка (ramo d’ulivo). Обикновено тези клонки се раздават пред църквата. По време на службата е прието свещеникът да почука три пъти на вратите на храма – символичен жест, който пресъздава влизането на Христос в Йерусалим.

Около девет и половина сутринта Папата посещава Площад Свети Петър в Рим. Там се провежда шествие от хора, носещи палмови или маслинови клонки, което стига до стъпалата на Базиликата Свети Петър, където се отслужва литургията. По време на процесията Папата и духовниците отправят благословия, известна като benedizione, към вярващите. В цяла Италия много хора отбелязват Палмова неделя и цялата Страстна седмица с вкусни домашно приготвени ястия. Сред популярните ястия за този ден са супата страчатела, агнешко месо и традиционен италиански великденски хляб.

Полша - коя е най-красивата палма?

В Полша палмите се изработват от върбови клонки, тъй като върбата е сред първите дървета, които разцъфват през пролетта, както и от билки, сушени и изкуствени цветя и зеленина като чемшир или хвойна. Някои са съвсем семпли, а други представляват истински произведения на изкуството.

В южната част на Полша, в места като Lipnica Murowana, Rabka и Tokarnia, традиционните палми могат да достигнат впечатляваща височина. Там също се организират състезания за най-висока и най-красива палма. Междувременно т.нар. вилнюска палма, известна като palemka wileńska, популярна в градовете из цяла Полша, е по-малка, но изключително фино изработена от до 50 вида сушени, цветни цветя и треви.

Испания - Червено навсякъде

На Палмова неделя в църквите често се забелязва червеният цвят – символ на Страстите Христови, които ще се разиграят в следващите дни. Хората също носят осветени палмови клонки у дома, където ги окачват на врати или ги поставят на видно място за цялата седмица. Някои семейства следват същата традиция от години: след месеци връщат палмата в църквата, където тя се изгаря, за да се направят пепелта за Пепелна сряда. В тези малки жестове има истинско чувство за последователност и смисъл.

Заедно с палмите, може да се видят и маслинови клонки. В Библията те символизират мир – и в днешния свят това послание е по-актуално от всякога.

И още:

Филипини например имат късмета да разполагат с кокосови палми, от които хората лесно откъсват листа, за да бъдат осветени. В други страни, където няма кокосови или палмови дървета, хората използват клонки от местни дървета. В много райони на Филипини осветените кокосови листа се оформят във формата на кръст и обикновено се поставят на вратите или пред домовете, за да предпазват от зли сили.

В Гърция денят се пада по време на пости, но интересно изключение. Традиционно на трапезата присъства риба, което придава празнично усещане и разнообразие.

В България Цветница носи силно пролетно настроение. Върбовите клонки се вплитат във венци, а празникът е свързан и с имен ден, което го прави един от най-живите и обичани дни в годината. Независимо дали става дума за палми, върба или маслина, символиката навсякъде остава една и съща. Цветница е празник на живота, надеждата и новото начало, който по различен начин докосва хората из целия свят.

