Почистването на фурната е едно най-досадните домакински задължения, които обикновено отлагаме до безкрай.

Като модерни жени, които ценят времето си, имаме нужда от умни решения – като един прост трик, който изисква само един продукт и няколко минути от ценното ни време. А фурната ще изглежда буквално като нова.

Защо този метод работи

Твърдите таблетки са буквално пълни с мощни ензими и обезмаслители, създадени с една цел: да разграждат засъхнали протеини и упорита мазнина при високи температури. Когато тази концентрирана сила се приложи директно върху мръсното стъкло на фурната, се получава двоен ефект – мощно химическо разтваряне на мазнини и изключително нежно механично ексфолиране, което не поврежда повърхността.

Какво ни е нужно?

Твърда таблетка за съдомиялна - без меки гел капсули, тъй като те не действат като абразив заради меката си мембрана. Нужно ни е класическо, компресирано блокче.

Купа с топла вода - за бързо активиране на „нашето малко чудо“.

Микрофибърна кърпа - за перфектно, бляскаво покритие и финален завършек.

Защитни ръкавици - защото новият ни френски маникюр заслужава уважение.

Снимка: iStock

Процесът: от изгоряла драма до кристален блясък

Потапяме таблетката в топлата вода за около три секунди. Целта е само леко да се овлажни, за да се активират ензимите, но тя все пак трябва да остане твърда и цяла за лесно захващане.

Ексфолиране на фурната - с плоската страна на влажната таблетка започваме леко да търкаме замърсената повърхност. Таблетката няма да надраска стъклото, но е безмилостна към мръсотията.

Постоянно овлажняване – след няколко движения таблетката ще изсъхне. Достатъчно е просто да я потопим отново за секунда във водата и да продължим да трием с лекота.

Финалът - с влажна микрофибърна кърпа избърсваме остатъците.

Това решение не само ще ни спести пари, тъй като вече няма да се нуждаем от десетки специализирани почистващи препарати, но и ще защити здравето ни. А най-важното е, че ще постигнем перфектен визуален резултат за по-малко от пет минути. Кухнята ще ухае свежо, а фурната ще е толкова чиста, че ще можете да оправим грима си в нейното отражение.

