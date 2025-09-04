Всеки, който е готвил, поне веднъж се е сблъсквал с този неприятен момент - отвличаш се за миг и супата изкипява. Резултатът е загоряла каша по котлона, миризма и допълнителна работа. Но как лесно и ефективно да се справим с този проблем?

Ето 10 начина за лесно почистване:

  • Оставете да изстине

Никога не започвайте почистване на горещ котлон! Изчакайте напълно да изстине, за да избегнете изгаряния и да улесните отстраняването на засъхналата супа след това.

  • Намокрете петното с гореща вода

Изсипете малко топла вода върху засъхналата супа и оставете за 5–10 минути. Това помага за по-бързо почистване.

  • Използвайте сода бикарбонат

Поръсете обилно със сода, напръскайте с малко вода, докато се сгъсти и оставете да престои 15 минути. След това избършете с влажна гъба.

  • Оцет и сода – силно дуо

Няколко капки оцет на мястото, а после поръсете със сода. Ще забележите реакция. Изчакайте 5 минути и избършете с влажна кърпа. Подходящо за керамични и индукционни плотове.

  • Почистващ спрей с лимонов сок

Смесете лимонов сок с малко сода или оцет в бутилка с пулверизатор. Напръскайте мястото, оставете да подейства и избършете. Лимонът не само почиства, но и неутрализира миризмите.

  • Малко кухненска хартия и оцет

Накиснете хартиена кърпа в оцет и я поставете директно върху петното. Оставете за 10–15 минути. След това просто избършете с чиста гъба.

  • Дървена шпатула за изстъргване

Ако супата е засъхнала сериозно, използвайте дървена шпатула или лопатка, за да отстраните внимателно горния слой. Избягвайте метални прибори, които могат да надраскат повърхността.

  • Специализиран крем за котлони

На пазара има почистващи кремове, създадени специално за керамични и стъклокерамични котлони. 

  • Мокра кърпа и пара

Поставете влажна кърпа върху петното и нагрейте котлона за няколко секунди. Парата ще помогне да се отделят засъхналите остатъци. Изключете котлона и почистете веднага, докато е топло.

  • Редовна профилактика

За да не се налага екстремно търкане, почиствайте котлона след всяко готвене, дори да няма видими следи. Малките пръски и капки стават голям проблем, когато се натрупат.

