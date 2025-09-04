Всеки, който е готвил, поне веднъж се е сблъсквал с този неприятен момент - отвличаш се за миг и супата изкипява. Резултатът е загоряла каша по котлона, миризма и допълнителна работа. Но как лесно и ефективно да се справим с този проблем?

Ето 10 начина за лесно почистване:

Оставете да изстине

Никога не започвайте почистване на горещ котлон! Изчакайте напълно да изстине, за да избегнете изгаряния и да улесните отстраняването на засъхналата супа след това.

Намокрете петното с гореща вода

Изсипете малко топла вода върху засъхналата супа и оставете за 5–10 минути. Това помага за по-бързо почистване.

Използвайте сода бикарбонат

Поръсете обилно със сода, напръскайте с малко вода, докато се сгъсти и оставете да престои 15 минути. След това избършете с влажна гъба.

Оцет и сода – силно дуо

Няколко капки оцет на мястото, а после поръсете със сода. Ще забележите реакция. Изчакайте 5 минути и избършете с влажна кърпа. Подходящо за керамични и индукционни плотове.

Почистващ спрей с лимонов сок

Смесете лимонов сок с малко сода или оцет в бутилка с пулверизатор. Напръскайте мястото, оставете да подейства и избършете. Лимонът не само почиства, но и неутрализира миризмите.

Малко кухненска хартия и оцет

Накиснете хартиена кърпа в оцет и я поставете директно върху петното. Оставете за 10–15 минути. След това просто избършете с чиста гъба.

Дървена шпатула за изстъргване

Ако супата е засъхнала сериозно, използвайте дървена шпатула или лопатка, за да отстраните внимателно горния слой. Избягвайте метални прибори, които могат да надраскат повърхността.

Специализиран крем за котлони

На пазара има почистващи кремове, създадени специално за керамични и стъклокерамични котлони.

Мокра кърпа и пара

Поставете влажна кърпа върху петното и нагрейте котлона за няколко секунди. Парата ще помогне да се отделят засъхналите остатъци. Изключете котлона и почистете веднага, докато е топло.

Редовна профилактика

За да не се налага екстремно търкане, почиствайте котлона след всяко готвене, дори да няма видими следи. Малките пръски и капки стават голям проблем, когато се натрупат.

