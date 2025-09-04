Всеки, който е готвил, поне веднъж се е сблъсквал с този неприятен момент - отвличаш се за миг и супата изкипява. Резултатът е загоряла каша по котлона, миризма и допълнителна работа. Но как лесно и ефективно да се справим с този проблем?
Ето 10 начина за лесно почистване:
- Оставете да изстине
Никога не започвайте почистване на горещ котлон! Изчакайте напълно да изстине, за да избегнете изгаряния и да улесните отстраняването на засъхналата супа след това.
- Намокрете петното с гореща вода
Изсипете малко топла вода върху засъхналата супа и оставете за 5–10 минути. Това помага за по-бързо почистване.
- Използвайте сода бикарбонат
Поръсете обилно със сода, напръскайте с малко вода, докато се сгъсти и оставете да престои 15 минути. След това избършете с влажна гъба.
- Оцет и сода – силно дуо
Няколко капки оцет на мястото, а после поръсете със сода. Ще забележите реакция. Изчакайте 5 минути и избършете с влажна кърпа. Подходящо за керамични и индукционни плотове.
- Почистващ спрей с лимонов сок
Смесете лимонов сок с малко сода или оцет в бутилка с пулверизатор. Напръскайте мястото, оставете да подейства и избършете. Лимонът не само почиства, но и неутрализира миризмите.
- Малко кухненска хартия и оцет
Накиснете хартиена кърпа в оцет и я поставете директно върху петното. Оставете за 10–15 минути. След това просто избършете с чиста гъба.
- Дървена шпатула за изстъргване
Ако супата е засъхнала сериозно, използвайте дървена шпатула или лопатка, за да отстраните внимателно горния слой. Избягвайте метални прибори, които могат да надраскат повърхността.
- Специализиран крем за котлони
На пазара има почистващи кремове, създадени специално за керамични и стъклокерамични котлони.
- Мокра кърпа и пара
Поставете влажна кърпа върху петното и нагрейте котлона за няколко секунди. Парата ще помогне да се отделят засъхналите остатъци. Изключете котлона и почистете веднага, докато е топло.
- Редовна профилактика
За да не се налага екстремно търкане, почиствайте котлона след всяко готвене, дори да няма видими следи. Малките пръски и капки стават голям проблем, когато се натрупат.
Ако сте пропуснали видеото най-отгоре, гледайте го тук:
Още полезни съвети за дома - вижте тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK