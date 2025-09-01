Няма спор, че липсата на топла вода е едно от най-досадните неудобства. Оставаме с усещането, че обичайният ни ритъм се нарушава. Непредвидени ситуации - аварии или ремонти изискват спешно спиране на водата. Добрата новина е, че с малко организация можем да преживеем този период без голям стрес.

„Топлофикация София“ официално съобщи, че предстои планов ремонт на ТР „София Изток“ и топлопреносната мрежа в столицата. Това е част от ежегодната профилактика на основните и спомагателни съоръжения, с цел гарантиране на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 година. Този ремонт ще започне в 01:00 ч. на 1 септември и ще продължи до 23:59 ч. на 9 септември, като през този период топлоподаването временно ще бъде преустановено за част от столичните квартали. Това са девет дни без топла вода и със сигурност ще създаде затруднения. Но как да преминем по-леко през този период?

Лесно и модерно - ето как да се справим с липсата на топла вода

Когато топлата вода спре, най-голямото притеснение е как ще се справим с къпането. Освен добре познатите „резервни“ методи като загряване на вода на котлон и къпане с леген, вече има по-модерни решения.

Преносим проточен бойлер или малък електрически нагревател за чешма.

Използването на сух шампоан или мицеларни кърпички.

А как да се справим в кухнята, когато няма топла вода?

Миенето на съдове без топла вода може да бъде истинско изпитание.

Загрейте вода в електрическа кана и я смесете със студената директно в мивката.

Ако готвите:

Стоплете повече вода наведнъж – така ще имате резерв и за измиване след това.

Домакинството - хитри и ефикасни трикове

Прането може да се отложи за няколко дни, но ако е наложително, изберете програма на пералнята, която сама загрява водата.

При почистване на дома:

Комбинирайте студена вода с дезинфектант, а за по-важните зони като баня и кухня, затоплете предварително няколко литра.

Техническа подготовка

Ако знаете, че профилактиките във вашия квартал са ежегодни, помислете за резервен вариант. Преносим душ за къмпинг, малък преносим бойлер или дори голяма електрическа кана могат да намалят дискомфорта. Не подценявайте и изолацията на тръбите, защото тя запазва температурата по-дълго и пести енергия, когато топлата вода отново потече.

Настройка и спокойствие

Най-трудното често не е липсата на вода, а чувството за безпомощност, което тази ситуация буди у нас. Важно е да приемем ситуацията като временна и да използваме времето, за да въведем повече организация у дома и да осигурим максимален комфорт за себе си и хората, с които споделяме пространството си.

Засегнатите райони в София включват:

ж.к. „Христо Смирненски“

кв. „Гео Милев“, кв. „Изток“, кв. „Изгрев“

ж.к. „Дианабад“

ж.к. „Младост 1, 1А, 2, 3, 4“

кв. „Мусагеница“, кв. „Полигона“, кв. „Студентски град“

кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“

ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Дружба 1 и 2“

кв. „Хладилника“, част от кв. „Лозенец“ и кв. „Яворов“ (с конкретни карета)

Промишлен район – Гара Искър, Комплекс „Враня“ – БАН и НИМХ, ОП „Зоологическа градина - София“

