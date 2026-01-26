В Швеция съществува един популярен метод за поддържане на дома, който променя из основи начина, по който подхождаме към вещите си. Той носи името „döstädning“, което в превод буквално значи „смъртно почистване“.

Макар да звучи малко мрачно, всъщност това е един практичен и внимателен подход към разчистването – или казано иначе организиране на живота преди смъртта.

Какво е шведско „смъртно“ почистване

Обикновено методът се практикува от по-възрастни хора или хора със заболявания, с цел да се намали тежестта за близките след смъртта му.

На практика това означава да подредим и разчистим дома си, за да намалим усилията по преглеждане на десетки предмети и вземане на решения за това кое е значимо и кое не.

Идеята идва от книгата на шведската писателка Маргарета Магнусон - "The Gentle Art of Swedish Death Cleaning", в която тя обяснява коло е важно да разчистваме приживе, за да не оставяме бреме на близките си след нас. Звучи сериозно, но всъщност методът е освобождаващ. Разчистваме не просто заради реда, а заради себе си – за да ни е по-леко, смислено и уютно.

„Понякога просто осъзнаваш, че едва можеш да затвориш чекмеджетата си или гардеробът ти почти не се затваря“, пише Магнусон. „Когато това се случи, определено е време да направим нещо по въпрос, дори да сме едва на тридесет. И този вид почистване може да се нарече „döstädning“ - дори и да сме на много, много години от смъртта.“

Снимка: iStock

Ползите

Улеснява живота ни

- методът опростява ежедневието, карайки ни да сведем вещите си до наистина необходимото.. Поддържа дома по-чист - по-малко вещи означава по-малко безпорядък.

- по-малко вещи означава по-малко безпорядък. Намалява стреса - шведското „смъртно“ почистване премахва излишното и помага да се чувстваме по-спокойни.

- шведското „смъртно“ почистване премахва излишното и помага да се чувстваме по-спокойни. В полза на семейството - в случай на смърт близките ще могат да се съсредоточат върху скръбта, а не върху разчистването на вещите.

Какво да запазим и с кое да се разделим

Методът може да обхване много аспекти от дома ни. Той е много повече от почистване на повърхности или дори основно почистване - в основата става дума за вземане на решения какво да запазим и от какво да се отървем.

Снимка: iStock

Дрехите

Винаги е добра идея да започнем с гардероба. Обикновено е лесно да преценим кои дрехи ни стават, кои все още носим - и кои е по-добре да отидат в купчината за изхвърляне.

Мебелите и другите предмети

Добре е да започнем с предметите, които заемат най-много място. След това преминаваме към по-малките – особено тези, които „затрупват“ помещението.

Документи

Винаги е добра идея да организираме документите – и да се отървем от ненужните, чрез което да предотвратим объркване в бъдеще.

Чести погрешни схващания

Няма правилен или грешен начин да се прави шведското „смъртно“ почистване. Докато намаляваме излишното и се заобикаляме само със значими и необходими вещи, ще живеем много по-смислено в настоящия момент.

