Актьорите Деян Ангелов и Стефания Колева разказват семейния живот с щипка ирония в спектакъла "Без гаранция", който силно провокира хората и дори ги предразполога да сподеят свои лични истории от семейния си живот, тъй като се припознават изцяло в сюжета.

Двамата актьори са убедени, че в отношенията между мъжа и жената винаги има различия, но може да се намери обща гледна точка. В спектакъла хората виждат себе си, тъй като там нагледно се показват нещата от ежедневието в съвместния живот на една двойка, пресъздавайки истории, които се случват на всеки от нас.

"Много е хубаво да се срещне емоцията с рациото между мъжа и жената", категорична е Стефания Колева.

Ангелов и Стефания изиграват спектакъла пред българската публика в Малта, на 22 февруари, като Деян отбелязва, че любовта, с която ги посрещат хората е изключително важна и вълнуваща за тях. Хората там им споделят също истории от собственото си ежедневие, а това няма как да не ги радва особено много.

Предстои им представяне на спектакъла във Враца на 27 април, а след това в Пазарджик и Шумен.