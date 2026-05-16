Казанлък отново се превърна в сцена на красота, традиция и вълнение с избора на новата „Царица Роза 2026“. Кулминацията на фестивалните дни събра десетки участнички, а короната тази година отиде при млада дама, която едва успява да скрие емоциите си след победата.

В първото си интервю след избора, новата „Царица Роза“ Деница Малчева и нейните подгласнички – Йоана Мицева и Анжела Иванова – споделиха вълнението от вечерта, която ще помнят завинаги.

„В момента в който се чух името снощи, цялата се разтреперих. Не можах да повярвам, че това се случва на мен и че съм Царица Роза 2026 г.“

Емоциите все още са силни и при останалите момичета, които описват преживяването като почти нереално:

„Всичко се усети като сън. Еуфорията, емоциите ни бяха завладели изцяло. Страхотно преживяване беше.“

След вълнението от коронясването, идва и първият сблъсък с вниманието на публиката и медиите.

„Да, от както ни избраха всички, ни благодарят, пишат ни, звънят ни и много се вълнуват и се радват за нас.“

Освен титлите и емоциите, момичетата вече мислят и за бъдещето си извън сцената. Едно от най-важните им послания е, че зад красотата стоят амбиции, образование и ясни цели.

След коронясването, новата „Царица Роза“ и нейните подгласнички вече се готвят за следващите си ангажименти – най-важният от които е участието им в Празника на розата в Казанлък в началото на юни, когато градът отново ще посрещне гости от цялата страна и чужбина.

Конкурсът „Царица роза“ е една от най-разпознаваемите традиции, свързани с Празника на розата в Казанлък – символ на Розовата долина и прочутото българско розово масло.

Конкурсът се провежда ежегодно в рамките на Празника на розата в Казанлък.

Първите издания на избора на „Царица Роза“ започват през 1960 година, като традицията се запазва вече повече от шест десетилетия.

Събитието е част от по-широкия фестивал, който има корени още в началото на XX век и е посветен на розобера и розопроизводството в региона.

Победителката и подгласничките традиционно участват в всички празнични ритуали – розобер, шествия и културни събития в рамките на фестивала.

Казанлъшката долина е световно известна с маслодайната роза Rosa Damascena, а България е сред водещите производители на розово масло в света.

