Семейство, което не крие нито чувствата си, нито трудностите по пътя си – Криско и неговата партньорка Цвети гостуваха в „Тази неделя“ по bTV, където говориха откровено за връзката си, родителството и каузата, която ги обединява.

Разговорът започна празнично – в духа на Цветница, с лична история зад името на Цвети. Тя разказа, че е родена именно около празника и носи името си неслучайно, въпреки че семейството ѝ първоначално е очаквало момче.

Любов, започнала с приятелство

Днес двамата са заедно от 10 години, но пътят им един към друг не е бил кратък. Запознават се по време на снимки на музикален клип, където Цвети е била част от балета. Следват години на приятелство и съвместна работа, преди връзката им да стане романтична.

Криско признава, че още в началото е видял потенциал в нея:

„Истината е, че аз когато я видях, забелязах, че има качествен материал срещу мен.“

Въпреки това, в онзи момент той не е търсил сериозна връзка и съзнателно е избягвал да дава грешни сигнали. По-късно обаче нещата се променят – и след период, който сам описва като „котка и мишка“, двамата стават двойка.

Днес Цвети описва връзката им не като резултат от компромиси, а от естествено развитие и адаптация:

„Аз не харесвам думата компромиси в една връзка. По-скоро сме се напасвали и смятам, че трябва да се адаптираме постоянно.“

Според нея промяната е неизбежна част от всяко партньорство:

„Ние не сме същите хора, които сме били преди една година или дори преди няколко дни.“

„Лошото момче“ остава в миналото

Образът на Криско като бунтар също намира място в разговора. Цвети признава, че такъв е бил имиджът му преди връзката им, но с времето той се е променил.

Той продължава активно с концертите си, включително и с проекта „Старият Криско“, вдъхновен от желанието на феновете да чуят ранните му хитове. Предстои и важен момент – първият му голям концерт с билети в родния Габрово.

„За първи път реално ще правя голям концерт в града, от който съм тръгнал“, сподели той.

Кауза с мисия

Сериозният акцент в разговора обаче е каузата им за „слънчевите деца“. Двамата активно работят по създаването на интеграционен център за деца със специални потребности.

До момента са събрани около 730 хиляди евро, а вече има и осигурен терен в София. В момента текат административни процедури, като надеждите са строителството да започне най-късно в началото на 2027 година.

Криско подчертава ясно философията зад проекта:

„Това не е медицински център, това не е болница. Тези деца не са болни, те така са родени.“

Основната цел е социализация чрез образование, спорт и изкуство, а не изолация.

Цвети също говори откровено за личния си опит като майка и за обществените нагласи. Тя споделя, че усеща реална промяна в отношението на хората.

