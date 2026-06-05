До финала на „Моята кухня е номер едно“ остава съвсем малко, а четири двойки ще се борят за голямата награда от 75 000 евро. След седмици на кулинарни предизвикателства, напрегнати елиминации и неочаквани обрати първият отбор-победител в историята на риалитито в България ще е ясен след броени дни.

Стефан и Иван, Андония и Мартин, Пейчо и Александра и Томас и Цветина ще трябва да преминат през полуфиналите, по време на които всяка грешка ще бъде отбелязана от безпристрастните съдии - шеф Владимир Тодоров, шеф Любомир Тодоров, шеф Любен Койчев и шеф Павел Павлов. В събота след 20.00 ч. в ефира на bTV, а предпремиерно на VOYO още в петък вечер ще се разбере кой е се класира за големия финал.

Стефан и Иван влизат в полуфиналната фаза с ясно изграден работен ритъм и сериозен опит зад гърба си. Стефан има международна кариера в кухни на високо ниво и богата кулинарна практика в екипи, обслужвали световни звезди като Адел, Джейсън Стейтъм и Лейди Гага, както и стаж в ресторант на Гордън Рамзи. Иван е неговият стабилен партньор в организацията и изпълнението – спокоен, подреден и последователен. Те владеят едновременно техника и дисциплина, което ги прави един от най-сериозните отбори в заключителната фаза.

Андония и Мартин са сред най-младите участници в сезона и не крият амбицията си да спечелят голямата награда. Високото им самочувствие често предизвиква реакции сред останалите двойки и се възприема като демонстрация на надмощие в кухнята.

Освен едни от най-запомнящите се чинии до момента, те допуснаха и един от най-големите гафове в шоуто, след като не успяха да поднесат основно ястие по време на своята първа вечеря. След оцеляването си в елиминация, Анди и Марти показаха нужния характер и с разпознаваемия си стил на готвене достигнаха до финалната права за 75 000 евро.

Томас и Цветина се открояват като една от най-стабилните двойки в сезона с баланс между спокойствие и постоянство в изпълнението на задачите. Цветина влезе в предаването без почти никакъв опит в кухнята, но бързо се превърна в ключова подкрепа за своя съпруг. Томас е професионалистът в двойката и участникът, който неведнъж демонстрира широките си познания за рецепти и техники. С впечатляващото уважение помежду си, с доброто си възпитание и приятните си характери, двамата вече спечелиха една от най-ценните награди – възхищението на конкуренцията.

Пейчо и Александра са сред най-разпознаваемите двойки в „Моята кухня е номер едно“. След 11 години заедно, днес те са „щастливо разведени“ и продължават да действат като добре сработен тандем. Александра влезе като по-слабия готвач в отбора, но с времето се оказа важен балансьор, който стабилизира дуото в най-напрегнатите моменти. Пейчо е по-емоционалният и реактивен играч със силен състезателен дух и ясна цел да победи. Двамата са единственият отбор хоби-готвачи, достигнал полуфиналите на премиерния сезон. Въпреки липсата си на професионален опит, Пейчо и Александра се нареждат повече от достойно сред заветната четворка.

В дебютния сезон на „Моята кухня е номер едно“ влязоха 20 състезателни двойки, разпределени в четири групи. След десетки предизвикателства, елиминации, успехи и разочарования в играта останаха само най-добрите. Кои ще стигнат до големия финал и ще спечелят наградата от 75 000 евро тв зрителите ще разберат в събота и неделя, от 20.00 ч. в ефира на bTV, а абонатите на VOYO – с ден по-рано.