Само преди броени дни една от най-обичаните млади български изпълнителки – Дара Екимова – отбелязва своя 24-и рожден ден. Личният празник на Дара се превърна и в символ на ново начало – именно тогава бе официалната премиера на втория ѝ студиен албум „Сетива“. Днес Дара Екимова гостува в стидото на "Тази събота и неделя" по bTV, за да споделя любопитни подробности за създаването му.

"Прясно от Гърция идвам с пресен албум. Не говоря гръцки още, но искам да кажа, че откакто имам доста повече допирни точки с Гърция – дали ще е заради творчески път или на почивка - езикът ме завладява все повече и повече. И мисля, че съм се надъхала даже да го понауча малко", каза Екимова.

"Ще бъда на българското Черноморие - както за почивка, така и за концерт - на 24 юли в Синеморец. А пък явно по някакъв начин съм свързана с Гърция, тъй като няколко проекта съм имала възможност да реализирам вече", допълни тя.

"Между другото, в момента се случва нещо много невероятно - и то е, че "Сагапао" става хит за втори път. Благодарение на Тик-Ток и хората, които го откриват седем години по-късно", сподели Дара.

Новият албум на Дара Екимова се казва "Сетива", както е и новата песен, в която участват още DARA и Ева Леa.

„Много случайно се случи тази колаборация. Да, бяхме в студията с Ева Леa. Ние с нея сме работили по много проекти заедно като автори - и нейни, и мои. Освен това сме много близки приятели с продуцента на тази песен, в който се казва Кай Бе.

„Записахме демо вариант на песента. И демо-вокалът на припева просто звучеше така, сякаш DARA го пее. Чисто като тембър нещо ни напомни за нея. Тя по това време пък беше в студиото и й казахме: Искаш ли да запишеш припева? И тя влезе, донаписахме текста заедно. Изобщо, беше много мил и обединяващ момически процес", спомня си Екимова.

„Имах възможността да напиша към днешна дата, мисля че най-любимите на хората песни на DARA - „Нищо повече“, която пък се превърна в абсолютен фаворит. DARA според мен я е изпълнила страхотно, изключително емоционално, наситено и показва много различна страна от нея. Така че да, имали сме възможност да работим много пъти заедно с DARA и се възхищаваме взаимно една на друга. Подкрепяме се, вдъхновяваме се", разкрива Екимова.

„Аз бях сигурна, вътре в себе си имах усещане, че DARA ще донесе исторически успех за България. Винаги съм вярвала в нея. Винаги много съм я харесвала и ценила като артист и като човешко същество. Всичко е променено. Първо, всички гледат към България в момента. И най-вече, това което обичам да казвам - някои хора в световен мащаб смятат, че поп музиката в България е яка. И смятам, че това е за първи път. И смятам, че DARA наистина отвори вратата - дори не говоря от културна гледна точка – а и от политическа гледна точка, туризъм, всичко, което е важно за икономиката на тази държава. И се надявам да успеем да се подготвим страхотно, за да не бъдем домакини", каза певицата.

„Пораснах малко, понаучих няколко важни урока. Имах срещи с различни хора. Имах възможност да науча важни неща в процеса на израстването. Докоснах се до друга част от себе си, открих нова част от себе си. Имах възможност да работя с хора, които ме подтикнаха да бъда малко по-естествена, малко по-уязвима, да не ме е страх от това да си свалям маската. И съм много благодарена на Жоро Пеев, който е като творчески директор - и много повече от това. Той всъщност създаде изобщо цялата визуална концепция зад албума. С него съм работила за видеоклипа на „Дишам“. И сме реализирали много проекти заедно. И съм много благодарна, защото без всеки един човек, който участва в целия пъзел, може би някои от елементите нямаше да присъства", заявява тя.

Вижте какво още сподели Дара Екимова в следващото видео: