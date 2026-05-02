Как се влиза в ролята на акушерка, ако те е страх от болници? И какво се случва зад камерите на един от най-емоционалните български сериали? В студиото на „Тази събота“ по bTV актрисите Добринка Гецова и Мария Манолова повдигнаха завесата към снимачния процес на „Вяра, надежда, любов“.
От страх към вдъхновение
За Мария Манолова ролята се оказва истинско предизвикателство още от самото начало: „Аз имах страх от болници. От болнични заведения.“
И въпреки това, тя приема ролята – макар и с известни притеснения. Постепенно обаче нещата се променят, като обстановката започва да се превръща в по-малко страховита.
Подготовката за образа я отвежда далеч отвъд актьорската задача – към истинската същност на професията. Така страхът се превръща във възхищение, а ролята – в лична кауза.
За Добрина Гецова участието в сериал е първо по рода си, въпреки дългогодишния ѝ опит на сцената и в киното. Тя описва процеса като изключително вдъхновяващ, най-вече заради срещите с младите актьори и енергията на екипа.
Но това, което наистина отличава работата в сериала, е динамиката и непредсказуемостта.
„Всеки ден е различно. Всеки ден нов текст. Всеки ден партньор.“
Магията на актьорството
Според Гецова, истинската сила на актьорската професия се крие в способността за бърза връзка между хората – дори когато се срещат за първи път. Тази „магия“ се случва в движение – често без време за дълги репетиции, но с много интуиция и доверие между партньорите.
Уроците от снимачната площадка
Освен емоционалните преживявания, актрисите си тръгват и с напълно практични умения. Гецова признава, че вече може да поставя инжекция, а Манолова – че е научила как правилно се повиват бебета и как протичат различни медицински процедури.
Това прави ролите им още по-реалистични – и още по-близки до зрителите.
Театърът – другата сцена
Извън сериала, двете актриси продължават да бъдат активни и на театралната сцена. Сатиричен театър „Алеко Константинов“ подготвя специално турне със спектакъл, посветен на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев – с впечатляваща холограма на големия български актьор.
А както признават самите те – смехът и драмата вървят ръка за ръка не само на сцената, но и в живота.
