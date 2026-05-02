Как се влиза в ролята на акушерка, ако те е страх от болници? И какво се случва зад камерите на един от най-емоционалните български сериали? В студиото на „Тази събота“ по bTV актрисите Добринка Гецова и Мария Манолова повдигнаха завесата към снимачния процес на „Вяра, надежда, любов“.

От страх към вдъхновение

За Мария Манолова ролята се оказва истинско предизвикателство още от самото начало: „Аз имах страх от болници. От болнични заведения.“

И въпреки това, тя приема ролята – макар и с известни притеснения. Постепенно обаче нещата се променят, като обстановката започва да се превръща в по-малко страховита.

Подготовката за образа я отвежда далеч отвъд актьорската задача – към истинската същност на професията. Така страхът се превръща във възхищение, а ролята – в лична кауза.

Снимка: Лилия Йотова

За Добрина Гецова участието в сериал е първо по рода си, въпреки дългогодишния ѝ опит на сцената и в киното. Тя описва процеса като изключително вдъхновяващ, най-вече заради срещите с младите актьори и енергията на екипа.

Но това, което наистина отличава работата в сериала, е динамиката и непредсказуемостта.

„Всеки ден е различно. Всеки ден нов текст. Всеки ден партньор.“

Магията на актьорството

Според Гецова, истинската сила на актьорската професия се крие в способността за бърза връзка между хората – дори когато се срещат за първи път. Тази „магия“ се случва в движение – често без време за дълги репетиции, но с много интуиция и доверие между партньорите.

Уроците от снимачната площадка

Освен емоционалните преживявания, актрисите си тръгват и с напълно практични умения. Гецова признава, че вече може да поставя инжекция, а Манолова – че е научила как правилно се повиват бебета и как протичат различни медицински процедури.

Това прави ролите им още по-реалистични – и още по-близки до зрителите.

Театърът – другата сцена

Извън сериала, двете актриси продължават да бъдат активни и на театралната сцена. Сатиричен театър „Алеко Константинов“ подготвя специално турне със спектакъл, посветен на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев – с впечатляваща холограма на големия български актьор.

А както признават самите те – смехът и драмата вървят ръка за ръка не само на сцената, но и в живота.

