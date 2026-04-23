Мартина Пенева е сред младите актьори в сериала "Вяра, Надежда, Любов", които се отличават с чудесна игра и собствено присъствиe. Нейната героиня е сервитьорката Биляна, която няма никакъв късмет в живота. Още от самото начало става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере, прибира се в квартирата си, но е измъчвана от видяното.

90-те години и песен на Камелия

"Ти имаш най-тегавата роля в сериала!" - Това й казва един от операторите на сериала "Вяра, надежда, Любов". Героинята й дори изчезва от сериала за кратко, но тепърва предстои да видим как се развива нейният образ.

"Няма да разкривам какво е. В подготовката аз някакси тръгнах доста оптимистично. Първо си казах "О, 98 година, това са ми любимите години. Не съм ги живяла, защото съм била бебе, но да чета за тях. Толкова яко - годините на прехода, мутрите, зараждането на толкова много субкултури! Имах ремарка в една от първите сцени, че Биляна си припява песен на Камелия. Потърсих коя песен е изляза. Тогава излиза "Огън момиче". И си казах, о, супер! На гримьорките казах, че искам такава прическа, като от обложката на Камелия. Ще си тънаникам, ще науча тая песен. Но впоследствие това бяха украски, които по-скоро ставаха вътре в съзнанието ми."

В сериала участва и майка й

С времето осъзнава, че ролята й е доста сложна и затова е максимално концентрирана на терен.

"Изискаше се огромно психическо натоварване и да правя неща дори, които не са ми се случвали в живота. Не, че ми се е случило да видя убийство! Като актриса трябваше много сериозно да се готвя!"



За участието си във "Вяра, Надежда, Любов" получава пълната подкрепа на родителите си. Мартина Пенева е дъщеря на Наско от Б.Т.Р., които харесва нейните телевизионни и театрални превъплъщения. Може би малко хора са забелязали, но роля във филма има и нейната майка Силвия Стойчева. Къде точно - вижте във видеото.

Признава, че въпреки психическото напрежение, доста се забавлява на снимките на терен. Сред актьорите, които влизат в ролите на криминално проявени, има много колеги от театъра. Това прави снимките с тях още по-лесни. Първите снимачни дни в клуб Марсилия са изключително забавни за всички - вълнуват се и много се смеят.

Как специаалността, която учи в университета, е свързана с ролята й - вижте във видеото.