В Младежки театър „Николай Бинев“ предстои премиерата на спектакъла „Феята Ванилия” с режисьор София Трейман.

На 03.10. от 19 ч. и на 04.10. от 11 ч. ще бъдат първите срещи с публика на Камерна сцена.

Режисурата и драматизацията са на София Трейман. Сценографията, куклите и костюмите са дело на Елена Нацариду, композитор е Михаил Шишков-син.

В представлението участват актьорите Емили Тремоил, Ивелин Николов, Йордан Тинков, Теменужка Тодева.

„Феята Ванилия“ е вълшебна приказка за доброто, смелостта и силата на приятелството. В центъра на историята е малката фея Ванилия, която тръгва на пътешествие, за да открие своята истинска дарба и да помогне на света около себе си да стане по-добър. По пътя си тя среща чудати герои, преминава през изпитания и доказва, че дори най-малкото същество може да постигне големи чудеса, когато вярва в себе си.

Творбата на Катя Антонова оживява по начин, който ще зарадва и вдъхнови както децата, така и възрастните.

„Феята Ванилия“ е спектакъл, който говори на езика на децата, но носи послания за всички поколения – за нуждата от съпричастност, въображение и надежда.

Представлението е част от стремежа на Младежки театър да създава качествени и вдъхновяващи постановки за детската публика, като изгражда у най-младите зрители любов към изкуството.

Следващите дати са 18 октомври (събота) от 11:00 и 12:30 ч., както и 16 ноември (неделя) от 11:00 и 12:30 ч.