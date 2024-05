ОТ КЪДЕ ИДВА КОКТЕЙЛЪТ?

Произходът на думата „коктейл“ е обект на множество спорове и различни теории. Първото ѝ писмено споменаване на се появява през 1803 г. в американското издание The Farmers Cabinet. Три години по-късно, на 13 май 1806 г., The Balance and Columbian Repository в Хъдсън, Ню Йорк, публикува първата дефиниция на коктейла като алкохолна напитка.

Според нея традиционните съставки в него включват спиртни напитки, захар, вода и екстракти от различни билки и подправки. През XIX век обаче дефиницията еволюира, включвайки и добавянето на ликьори.

През 1862 г. Джери Томас публикува първия наръчник за бармани, наречен „Как да смесваме напитки“, който съдържа 10 рецепти за коктейли. Той се смята за основополагащ за развитието на коктейлната култура, като ги утвърждава като съвременна и изтънчена форма на алкохолно изкуство.

КОИ СА НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ КОКТЕЙЛИ В СВЕТА?