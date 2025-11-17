С наближаването на финала напрежението в „Traitors: Игра на предатели“ нараства неимоверно. Владо Николов успя да нареди пъзела и разбра кои са „предателите“, стоящи в близкия му кръг. Коджабашев отвори очите си за Мая и това коства оставането й в играта. Общата стратегия на „праведните“ бе ясна – да оставят „предателите“ до финала и там да ги отстранят.

В последната мисия, обаче, Глория взе решение да сподели своя щит с всички останали играчи, което преобърна хода на играта и обърка плановете на Мая и Бачорски. В резултат напрежението избухна с пълна сила. Владо Николов не издържа и разкри тайната в най-неподходящия момент. Това доведе до най-искрената кръгла маса досега и разкриването на Мая като „предател“. В деня преди финала между играчите вече няма доверие, а плановете и стратегиите предстои да се променят… отново.

Въпреки това, двама от играчите за първи път от много време ще си легнат спокойни, че на следващата сутрин ще се събудят в Имението на тайните. Дали са прави в своите предположения, зрителите ще разберат утре вечер от 20 часа по bTV.

Останал отново сам Бачорски е готов за „голямата игра“ и да потърси отмъщение. „Кой каквото сам си направи, никой не може да му го направи. Играта започва сега“, споделя той с усмивка. Бизнесменът вече е наясно, че ако се опита да „прелъсти“ Глория, то тя е готова да се присъедини към него и заедно да действат в сенките. Но дали е само тя? Има ли други играчи, които са готови да сменят отборите на крачка от финала, за да си гарантират оставане в играта докрай? Към кого ще насочи своето внимание Бачорски и дали отново ще има партньор за конклава, предстои да стане ясно на 18 ноември.

Действията на „предателя“ ще се окажат ключови и за развоя на отношенията между „праведните“. От това дали ще има „убит“ играч, отказал да премине към тъмната страна, или ще има „прелъстен“ такъв, зависи разпределението на силите при „праведните“ и как те ще продължат със своята игра. Ще останат ли обединени, или съмнението ще ги разяде отвътре? Има ли светлина за тях и ще намерят ли отново доверие един в друг? Или зрителите ще продължат да чуват – „Вече веднъж ме предаде. Няма как да продължим заедно напред.“

И тъй като в играта, както и в живота, рано или късно всичко се връща, отново ще дойде време за най-важния въпрос в „Traitors: Игра на предатели“ – „На кого имаш най-малко доверие?“. Всеки отговор, подкрепен с действие, ще има и своите последици. Те от своя страна ще доведат до получаването на „камата“ - най- силното оръжие, което ще даде възможност да един от участниците да пренареди играта в нощта преди финала.

В какво ще се изразява тя и в чий ръце ще попадне „камата“, ще стане ясно в полуфиналния епизод на предаването, утре вечер от 20.00 часа. Веднага след епизода, същата вечер от 21.30 часа събитията ще бъдат анализирани от Деси Стоянова и нейните гости в “Traitors: Маските падат”.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник (18 ноември) от 20:00 ч. само по bTV! Веднага след него започва „Traitors: Маските падат“ с анализ на събитията преди големия финал на 25 ноември.

