Във вторник вечер, 11 ноември, Анна-Мария Граченова напусна „Traitors: Игра на предатели“, след като стана жертва както на „предателите“ Бачорски и Мая, така и на тактиката на „праведните“, водени от Владо Николов. Повече за участието си в стратегическото предаване , тя разказа в „Преди обед“.

Останала без съюзници след отпадането на Оля Малинова, тя се изолира от останалите и прие съдбата си. Въпреки че Коджабашев се опита да промени хода на събитията на кръглата маса и да я защити, мнозинството, включително Venci Venc’ и Глория, гласуваха срещу нея, водени от стратегия, а не от убеждение.

Седем гласа я извадиха от играта, като тя напусна с послание към останалите да се „събудят“ и да чуят истината.

Въпреки случилото се, тя остава с добри чувства, като признава, че аргументите на останалите участници са успели да „погалят егото ѝ“.

„Те са под тежка манипулация и се ръководят от мислите и думите на някой друг, и не взимат самостоятелни решения. Това е част от играта и трябваше да се случи“, сподели още тя.

Анна-Мария продължи, като обясни, че не таи лоши чувства към никого от участниците в играта дори и към Владо Николов, който определи като „предател за праведните“.

Снимка: Screenshot

Тя сподели и интересни подробности за личния си живот, както и за човека до себе си.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

