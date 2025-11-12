След поредната кошмарна кръгла маса в „Traitors: Игра на предатели“, праведните успяха да направят ключов ход, прогонвайки предателя Мая. Успехът обаче не донесе мир, а нов хаос. Това разкритие отвори възможност на Бачорски да съблазни някой от праведните.

На фона на тази драма, големият въпрос е: Кой от участниците е най-вероятно да бъде съблазнен?

Елиминацията на Мая не само разтърси играта из основи, но и даде огромна доза увереност на праведните, че са на прав път. За да предположим кой има най-голяма вероятност да приеме да стане предател, трябва да проследим реакциите на участниците досега.

Венци е готов да започне играта отначало

Точно преди кръглата маса в епизод 10, Венци демонстрира своята аналитична мисъл и готовност за поемане на нов риск. Той ясно осъзна дилемата, пред която се изправят праведните.

„Тази вечер или махаме главата на предател и рискуваме да бъде съблазнен нов, което ще е рисков ход, или един от нас си тръгва и продължаваме по план.... Коалициите вече не съществуват. Тази вечер ще е проверка“, заяви той.

Готов ли е Петканов да стане предател?

Дани Петканов от своя страна демонстрира силно доверие към Бачорски. „Бачорски казва, че ако Мая е предател, това ще разбичка играта“, заяви Дани в разговор преди кръглата маса. С това той показа, че не е склонен да гласува за Мая. Това обаче може да бъде тълкувано по два начина – или Дани вярва сляпо на Бачорски, че не е предател, или играе за това да не гласува за предател на този етап. Предстои да видим каква е неговата стратегия.

Георги Коджабашев – праведен или предател?

Георги Коджабашев беше изправен пред тежко морално изпитание, тъй като трябваше да гласува за Мая – най-близкия си човек. Въпреки това, воден от желанието праведните да спечелят, той гласува срещу нея. Георги смята, че предател е и Бачорски, защото той се занимава с много хора и има „емоционалния и психически капацитет да изнесе тази роля“. Въпреки трудностите, той е категоричен.

„Аз ще остана праведен до последния ми час тук“, обеща Коджабашев на Бачорски.

Саможертвата на Владо Николов

Владо Николов предложи изненадваща и благородна стратегия преди кръглата маса в епизод 10. Той изрази готовност да пожертва себе си в името на праведните. Целта му е да останат по-малко праведни, което да повиши доверието между тях в една още по-напреднала фаза на играта.

Емоциите на Ева

Емоциите ескалираха, когато Ева обобщи настроенията на участниците. „Предстои кошмарна кръгла маса. Глория е бясна. Дани Петканов също е бесен“, сподели тя. Въпреки това, след прогонването на Мая, Ева беше щастлива, че нейният план работи – да гонят предатели, а не праведни. Тя най-накрая видя резултат от упоритото си твърдение, че предателите са Мая и Бачорски.

Признанието на Глория

Глория направи шокиращ коментар, намеквайки за бъдещи нейни ходове. Напрегнатата ситуация по време на кръглата маса предизвика участничката да избухне, а малко след това от нейна страна дойде и признание.

„Аз може би бих била по-склонна да сменя отборите“, заяви тя.

Каква беше реакцията на Глория, след като Мая се оказа предател - вижте във видеото тук:

Самият Даниел Бачорски осъзнава, че настъпва критичен момент и е готов да действа. „Сега започва голямата игра“, заяви той, допълвайки: „Искам да направя неща, които никой никога не е правил“. Какво следва – предстои да видим в епизод 11.

