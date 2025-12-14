От червения килим до улиците на големите модни столици - 2025 г. се оказа силна година на смели стилови избори, лична свобода и силно изразена индивидуалност. Звезди, дизайнери, спортисти и културни икони доказват, че добрият вкус няма правила, а най-добре облечените са тези, които носят увереността си със същата лекота, както и дрехите си

Най-добре облечените за 2025

Актрисата постига свобода, като се отказва от грима през 2023 г. Сега тя се вдъхновява от "Стария Холивуд" с винтидж силуети и слънчеви очила "котешко око".

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Романтичната рокля от коприна в стил Биби Андерсон. Детайлите с падащи рамене бяха също толкова зашеметяващи, колкото и дебюта ѝ с червена коса.

Миучия Прада

"Майката" на Miu Miu и Prada - Миучия Прада. Има ли нужда от повече пояснение?

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Обикновената бяла памучна рокля-риза с предни джобове, която тя носеше за ревюто си на пролетно-зимното ревю на Prada през 2026 г., съчетана с украсена с бижута червена сатенена рокля с двойна лицева страна около раменете и заострени черни лачени обувки.

Кейт Бланшет

Актрисата е позната с умението си издигане на повтарящите се тоалети до шикозни нови висоти.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Максималистичният и донякъде безумен - корсет, украсен с миди, от колекцията есен 2025 на Дилара Финдикоглу, който тя носеше, за да бъде домакин на лятното парти на галерия „Серпентин“ в Лондон.

Тайла

Певицата често залага на оскъдни, игриви архивни колекции. Тя може да пее, да танцува и да носи винтидж колан на Dolce & Gabbana като пола!

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Якето с мидени черупки George Troch и плетената пола, които тя носеше миналия месец на вечерно излизане.

Тимъти Шаламе

Ще го видите облечен в поръчкови костюми, но не и смокинг, на червения килим!

Най-добър тоалет за 2025 г.: Той спечели наградата за най-добър аксесоар, когато се появи на лондонската премиера на „A Complete Unknown“ с електрически велосипед Lime, но направи голямата си победа с персонализирания кожен костюм Chrome Hearts, вратовръзката боло и яркозелената риза, които носеше на наградите SAG.

Винъс Уилямс

Една от най-добрите тенисистки на всички времена не пропуска нито на корта, нито на червения килим!

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Уилямс се спря на висша мода на US Open през 2025 г., като поръча на нюйоркския лейбъл Khaite да създаде тъмносини тенис рокли с бели кантове. В други моменти от турнира тя носеше персонализирани екипи от Pucci, Luar и ERL.

Ема Чембърлейн

Инфлуенсърката покорява червения килим – независимо дали е просто гост или водеща. Превръща се от забавна YouTuber-ка до предприемач в индустрията за кафе и водеща на подкасти.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Нейната елегантна рокля Giorgio Armani на гала вечерта в музея на Академията перфектно се съчетаваше с нейната пикси прическа, излязла като от 90-те.

Хейли Бийбър

Тя диктува тенденциите в красотата с една публикация в Instagram история.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Между червените килими и редовните женски партита с Кендъл, Зоуи и други, Бийбър е наистина в най-добрата си форма със семплата формула от дънки и хубав топ: на музикалния фестивал Coachella тя вдигна летвата с корсет и панталон Mugler с ефектно деколте.

Папа Лъв XIV

Той запази шивача на своя предшественик, папа Франциск, но и поддържа папското наследство за изящни литургични одежди.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Този от първата му поява като папа, на централната лоджия на базиликата „Свети Петър“.

Анок Яй

Представете си облекло, което прикрива тялото, шеметно високи токчета и пухкава чанта - или разкош, обсипан с диаманти, било то верижка за кръста, огърлица или и двете.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: С розова шапка, сив спортен панталон, златни маншети и чанта Birkin в Париж - визия толкова добра, че тя помоли фотографите да ѝ покажат снимките си.

Мишел Обама

През последните години видяхме как бившата първа дама възвърна личния си стил със смели костюми, изчистени линии и естествена коса.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Г-жа Обама носеше откриващата визия от възторжено приетия дебютен спектакъл на Chanel на Матийо Блази, докато промотираше „Визията“ , новата си книга за еволюцията на стила ѝ.

