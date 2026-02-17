Холивуд скърби за загубата на икона - актьорът Робърт Дювал. На 15 февруари, на 95 години, си отиде едно от най-ярките лица на киното. Ето как го почетоха приятелите и колегите му.

Известни личности използваха социалните си мрежи, за да отдадат чест на актьора от „Кръстникът“.

Актрисата Мариса Томей публикува черно-бяла снимка на Дювал в Instagram с трогателен надпис:

„Той беше причината да стана актриса. „Великият Сантини“ и „Нежно милъсрдие“. Бях в гимназията. Бях трогната от дъното на душата си от него. Тези две контрастни роли също. Съкрушена от него. Най-великият. Титан. Почивай в мир.“

Анди Гарсия сподели снимки от най-разпознаваемите филми на актьора, наричайки го „един от най-великите на всички времена“.

„Неговата възвишена артистичност ще продължи да ни вдъхновява завинаги. Той беше най-верният приятел. Истински американец. Почивай в мир, Боби Д. Винаги ще бъдеш с мен“, написа той.

Франсис Форд Копола също изрази тъгата си за актьора и свой дългогодишен сътрудник, който участва в неговия филм „Апокалипсис сега“ и в първите две части от трилогията „Кръстникът“.

„Какъв удар е да науча за загубата на Робърт Дювал. Той беше велик актьор и съществена част от American Zoetrope от самото ѝ начало“, написа Копола в изявление в Instagram.

Снимка: Getty Images

Носителят на „Оскар“ Ал Пачино също отдаде почит на своя колега:„За мен беше чест да работя с Робърт Дювал“, заяви Пачино.

„Той беше роден актьор, както се казва, връзката му с актьорството, разбирането му и феноменалният му талант винаги ще бъдат запомнени. Ще ми липсва“, продължи той.

Снимка: Getty Images

Вайола Дейвис, която участва заедно с Дювал във филма от 2018 г. „Вдовици“, също не пропусна да спомене своята възхита от професионализма на Дювал.

„Винаги съм се възхищавала на внушителните ти превъплъщения, едновременно тихи и доминиращи в своята човечност. Ти беше гигант... Икона... Величието никога не умира“, написа тя в своя Instagram профил. „То остава... като дар. Почивай спокойно, господине. Името ти ще бъде споменавано... Нека ангели те изпяват до твоя покой.“

Адам Сандлър, който участва с Дювал в „Hustle", написа в бившия Twitter, вече Х: „Толкова забавен. Толкова силен. Един от най-великите актьори, които някога сме имали. Толкова страхотен човек, с когото да си говорим и да се смеем. Обичахме го толкова много. Всички го обичахме. Толкова много филми, от които да избирате, които бяха легендарни. Гледайте ги, когато можете."

Снимка: Getty Images

Майкъл Кийтън, който игра рамо до рамо със звездата във „Вестникът“, написа: „Още един приятел падна. Играхме заедно и станахме приятели. Той беше олицетворение на величието като актьор."

Британската актриса Джейн Сиймур публикува емоционални думи за покойния актьор: „Успяхме да споделим любовта му към барбекюто и дори малко танго. Тези моменти извън камерата бяха също толкова запомнящи се, колкото и самата работа."

Американският актьор Алек Болдуин сподели кратко видео в памет на Дювал, говорейки за кариерата на звездата.

Припомняме, че докато се пенсионира, той се е появил в повече от 80 филма.

