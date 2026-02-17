Холивуд скърби за загубата на икона - актьорът Робърт Дювал. На 15 февруари, на 95 години, си отиде едно от най-ярките лица на киното. Ето как го почетоха приятелите и колегите му.
Известни личности използваха социалните си мрежи, за да отдадат чест на актьора от „Кръстникът“.
Актрисата Мариса Томей публикува черно-бяла снимка на Дювал в Instagram с трогателен надпис:
„Той беше причината да стана актриса. „Великият Сантини“ и „Нежно милъсрдие“. Бях в гимназията. Бях трогната от дъното на душата си от него. Тези две контрастни роли също. Съкрушена от него. Най-великият. Титан. Почивай в мир.“
Анди Гарсия сподели снимки от най-разпознаваемите филми на актьора, наричайки го „един от най-великите на всички времена“.
„Неговата възвишена артистичност ще продължи да ни вдъхновява завинаги. Той беше най-верният приятел. Истински американец. Почивай в мир, Боби Д. Винаги ще бъдеш с мен“, написа той.
Франсис Форд Копола също изрази тъгата си за актьора и свой дългогодишен сътрудник, който участва в неговия филм „Апокалипсис сега“ и в първите две части от трилогията „Кръстникът“.
„Какъв удар е да науча за загубата на Робърт Дювал. Той беше велик актьор и съществена част от American Zoetrope от самото ѝ начало“, написа Копола в изявление в Instagram.
Носителят на „Оскар“ Ал Пачино също отдаде почит на своя колега:„За мен беше чест да работя с Робърт Дювал“, заяви Пачино.
„Той беше роден актьор, както се казва, връзката му с актьорството, разбирането му и феноменалният му талант винаги ще бъдат запомнени. Ще ми липсва“, продължи той.
Вайола Дейвис, която участва заедно с Дювал във филма от 2018 г. „Вдовици“, също не пропусна да спомене своята възхита от професионализма на Дювал.
„Винаги съм се възхищавала на внушителните ти превъплъщения, едновременно тихи и доминиращи в своята човечност. Ти беше гигант... Икона... Величието никога не умира“, написа тя в своя Instagram профил. „То остава... като дар. Почивай спокойно, господине. Името ти ще бъде споменавано... Нека ангели те изпяват до твоя покой.“
Адам Сандлър, който участва с Дювал в „Hustle", написа в бившия Twitter, вече Х: „Толкова забавен. Толкова силен. Един от най-великите актьори, които някога сме имали. Толкова страхотен човек, с когото да си говорим и да се смеем. Обичахме го толкова много. Всички го обичахме. Толкова много филми, от които да избирате, които бяха легендарни. Гледайте ги, когато можете."
Майкъл Кийтън, който игра рамо до рамо със звездата във „Вестникът“, написа: „Още един приятел падна. Играхме заедно и станахме приятели. Той беше олицетворение на величието като актьор."
Британската актриса Джейн Сиймур публикува емоционални думи за покойния актьор: „Успяхме да споделим любовта му към барбекюто и дори малко танго. Тези моменти извън камерата бяха също толкова запомнящи се, колкото и самата работа."
Американският актьор Алек Болдуин сподели кратко видео в памет на Дювал, говорейки за кариерата на звездата.
Припомняме, че докато се пенсионира, той се е появил в повече от 80 филма.
