В редица западни държави, като Германия например, обичайна практика е тоалетната хартия да се изхвърля в тоалетната след употреба. За много други страни обаче, това съвсем не е така.

На множество места в Европа хартията трябва да се изхвърля по различен начин – както е и в обществените тоалетни в България. Това често води до неудобство и дори недоволство сред потребителите. Но замисляли ли сте се какви всъщност са причините за това?

Едно правило с много въпросителни

Всеки, който е почивал в страни в Южна и Източна Европа, вероятно познава правилото: тоалетната хартия не трябва да се пуска в тоалетната! Това е обозначено с табели на вратата или стената на тоалетната, понякога по-хумористично, друг път по-сериозно.

Европейските държави, в които правилото е в сила

Сред страните, които изискват жителите да не изхвърлят тоалетна хартия в канализацията, е Гърция. Според специалистите, причината е, че тоалетните там често имат твърде голям наклон или пък тръбите са прекалено тесни. И в двата случая тоалетната хартия не се отвежда правилно, което може да доведе до запушвания.

Някои сгради са свързани към септични ями вместо към канализационна система, които също могат лесно да се запушат. Затова в Гърция често има табели, които предупреждават да не се пуска хартия в тоалетната.

Подобна е ситуацията в някои селски райони на Испания, а понякога и на прилежащите ѝ острови. В Португалия също има проблем със запушени тоалетни, въпреки че в последните години положението в значителна степен е подобрено.

Сред останалите европейски страни са и Турция, Северна Македония, Черна гора и Украйна. В списъка, съставен от Тravelbook, е включена и България.

Това правило, или забрана, не важи непременно за цялата страна. По-характерно е за малките селски райони, където канализационната система е остаряла и не може да отвежда хартията правилно. Резултатът: запушени тръби и преливащи тоалетни.

Къде трябва да се изхвърля използваната хартия

Обикновено има кошчета, предназначени за тази цел. Това може да изглежда неприятно за някои хора, но правилото трябва да се спазва, заради посочените нежелани резултати.

Разходите за почистване на канализацията и евентуалните щети могат да бъдат доста високи в някои случаи. Понякога дори лицето, което е причинило запушването, може да бъде лично отговорно за разходите.