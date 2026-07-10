На 10 юли рожден ден празнуват три изключително различни, но еднакво разпознаваеми дами – българската певица Белослава, холивудската звезда София Вергара и американската певица, актриса и дизайнер Джесика Симпсън. Всяка от тях има свой уникален път към успеха – от нежния джаз и соул звученето, през телевизионния блясък, до музикалните сцени и модния бизнес.

Белослава е родена през 1974 г. в София. Тя е дъщеря на известната актриса Анета Сотирова, а още от ранна възраст е свързана с изкуството. Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите гласове на българската сцена.

Със своя мек вокал и характерно джазово звучене Белослава печели любовта на публиката с песни като „На инат“, „Слушай ме“ и „Между две луни“. Тя е сред артистите, които създават музика с усещане за близост и интимност, а концертите ѝ често са описвани като среща между приятели.

Снимка: facebook.com/BeloslavaMusic

Освен певица, Белослава е и артист с интереси към фотографията и визуалните изкуства. Тя продължава да бъде едно от най-нежните и разпознаваеми лица на българската музикална сцена.

На същата дата, но през 1972 г., е родена София Вергара в Баранкиля, Колумбия. Преди да стане световноизвестна актриса, тя започва кариерата си като модел и телевизионна водеща.

Големият ѝ пробив идва с ролята на Глория Делгадо-Причет в хитовия сериал „Модерно семейство“, която я превръща в една от най-популярните телевизионни актриси в света. За ролята си тя получава множество номинации за престижни награди, включително „Еми“ и „Златен глобус“.

През годините София Вергара успява да изгради не само успешна актьорска кариера, но и собствен бизнес. Тя е сред най-влиятелните латино звезди в Холивуд и пример за артист, който съчетава талант, харизма и предприемачески дух.

Джесика Симпсън е родена на 10 юли 1980 г. в Абилин, Тексас. Тя става известна още в края на 90-те години с дебютния си албум „Sweet Kisses“, който я превръща в една от популярните поп изпълнителки на своето поколение.

Сред най-известните ѝ песни са „I Wanna Love You Forever“, „Irresistible“ и „With You“. Освен музиката, Симпсън развива успешна кариера като актриса и дизайнер.

Особено впечатляващо е превръщането на името ѝ в глобален бизнес бранд чрез The Jessica Simpson Collection – модна линия, която се превръща в един от най-успешните проекти на знаменитост в света на модата.

Руши и Белослава представят съвместната си песен "Еверест" - вижте в следващото видео.