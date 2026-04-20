С настъпването на пролетта много хора усещат необяснима умора, липса на концентрация и понижено настроение. Това състояние, познато като пролетна умора, не е официална диагноза, но е широко разпространено и напълно реално като усещане. Ето как да се справим с нея - бързо и лесно.

Какво представлява пролетната умора

Пролетната умора е резултат от адаптацията на организма към сезонните промени. След зимата тялото трябва да се нагоди към по-дългите дни, повишените температури и промените в хормоналния баланс.

Сред основните фактори са:

Понижените нива на серотонин през зимните месеци.

през зимните месеци. Увеличаването на мелатонин , което влияе на съня и бодростта.

, което влияе на съня и бодростта. Недостигът на витамини и минерали след зимния период.

Най-честите симптоми

Пролетната умора може да се прояви по различни начини:

Постоянна отпадналост.

Сънливост през деня.

Липса на концентрация.

Раздразнителност.

Главоболие.

Понижен имунитет.

Как да се справим

Повече движение на открито

Физическата активност стимулира кръвообращението и повишава нивата на енергия. Разходките на слънце подпомагат синтеза на витамин D, който играе ключова роля за тонуса и имунната система.

Балансирано хранене

Включете в менюто си повече пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни и източници на протеин. Особено важни са витамините от група B, магнезий и желязото.

Качествен сън

Поддържането на редовен режим на сън помага на организма да се адаптира по-бързо към промените. Опитайте се да лягате и ставате по едно и също време.

Хидратация

Недостатъчният прием на вода може да засили усещането за умора. Пийте достатъчно течности през деня.

Ограничаване на стреса

Практики като дълбоко дишане, медитация или йога могат да помогнат за възстановяване на енергията и психическото равновесие.

Кога да потърсим помощ?

Ако симптомите продължат дълго време или се задълбочават, е добре да се консултирате със специалист. Понякога зад привидната пролетна умора може да се крият състояния като анемия или хормонален дисбаланс.