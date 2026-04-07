Има места по света, които се променя драматично, когато цветята започнат да цъфтят - там флората напълно дефинира пейзажа. Естествено, че се сещате за лалетата в Холандия и лавандулите във Франция. Но освен тях травъл експертите от "Conde Nast Traveler" са подбрали някои фантастични места по света - от Япония до Южна Африка, които могат да сбъднат флоралните мечти на всеки.
1. Вишните в Япония
Къде: Планината Йошино и префектура Нара
Кога: от края на март до средата на май
2. Лалетата в Холандия
Къде: Хилегом в провинция Южна Холандия
Кога: средата на април
3. Калифорнийският мак в Аризона, САЩ
Къде: Национален парк "Каталина"
Кога: от март до началото на есента
4. Камбанките в Девън, Англия
Къде: Национален парк "Дартмур"
Кога: май
5. Слънчогледите в Андалусия, Испания
Къде: Ронда, Малага
Кога: от края на юни до август
6. Лавандулата в Прованс, Франция
Къде: Абатство Сенанк
Кога: началото на юли
7. Хортензиите на Азорските острови
Къде: Остров Сао Мигел
Кога: от юли до август
8. Лилиите в Тайван
Къде: Люшидан
Кога: от август до септември
9. Лупината в Нова Зеландия
Къде: Езерото Текапо
Кога: от средата на ноември до декември
10. Кралската протея в Южна Африка
Къде: Ботаническа градина "Кирстенбош", Кейптаун
Кога: от август до края на септември