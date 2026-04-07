Има места по света, които се променя драматично, когато цветята започнат да цъфтят - там флората напълно дефинира пейзажа. Естествено, че се сещате за лалетата в Холандия и лавандулите във Франция. Но освен тях травъл експертите от "Conde Nast Traveler" са подбрали някои фантастични места по света - от Япония до Южна Африка, които могат да сбъднат флоралните мечти на всеки.

1. Вишните в Япония

Къде: Планината Йошино и префектура Нара

Кога: от края на март до средата на май

2. Лалетата в Холандия

Къде: Хилегом в провинция Южна Холандия

Кога: средата на април

3. Калифорнийският мак в Аризона, САЩ

Къде: Национален парк "Каталина"

Кога: от март до началото на есента

4. Камбанките в Девън, Англия

Къде: Национален парк "Дартмур"

Кога: май

5. Слънчогледите в Андалусия, Испания

Къде: Ронда, Малага

Кога: от края на юни до август

6. Лавандулата в Прованс, Франция

Къде: Абатство Сенанк

Кога: началото на юли

7. Хортензиите на Азорските острови

Къде: Остров Сао Мигел

Кога: от юли до август

8. Лилиите в Тайван

Къде: Люшидан

Кога: от август до септември

9. Лупината в Нова Зеландия

Къде: Езерото Текапо

Кога: от средата на ноември до декември

10. Кралската протея в Южна Африка

Къде: Ботаническа градина "Кирстенбош", Кейптаун

Кога: от август до края на септември