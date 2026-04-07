Пролетното почистване е повече от традиция, то е възможност да освежите дома си, да внесете ред и да започнете сезона с по-леко усещане. Често обаче се фокусираме върху видимото и пропускаме детайли, които също имат значение за чистотата и комфорта. Ето кои са нещата, които не бива да остават извън списъка ви.

1. Труднодостъпните места

Зоните зад мебели, под леглото и върху високите шкафове често събират прах с месеци. Преместете мебелите, доколкото е възможно, и почистете старателно. Това ще подобри не само външния вид, но и качеството на въздуха в дома.

2. Прозорци и дограма

Измиването на прозорците не е само естетика. Натрупаната мръсотия може да пречи на светлината и да създава усещане за застоялост. Не забравяйте рамките, первазите и уплътненията, където често се събира прах и влага.

3. Килими и мека мебел

Те задържат прах и миризми. Освен редовното почистване с прахосмукачка, помислете за дълбоко почистване – с парочистачка или професионална услуга, особено ако имате домашни любимци.

4. Кухненски уреди

Фурната, хладилникът и микровълновата често се почистват повърхностно. Пролетта е идеалният момент да ги изключите, изпразните и почистите основно, включително зад и под тях. Проверете и срока на годност на продуктите.

5. Баня и скрити зони

Фугите между плочките, сифони и задната част на тоалетната чиния са сред най-пренебрегваните места. Натрупванията там могат да доведат до неприятни миризми и бактерии.

6. Гардеробът

Смяната на сезоните е подходящ момент да прегледате дрехите си. Отделете тези, които не носите, и ги дарете или рециклирайте. Подредете останалите така, че да са лесно достъпни.

7. Осветителни тела и контакти

Лампите, ключовете и контактите също събират прах и замърсявания. Почистете ги внимателно със суха или леко влажна кърпа, като спазвате безопасност.

8. Декорации и книги

Рафтовете с книги, рамките за снимки и декоративните предмети често остават извън вниманието. Избършете ги и подредете наново, за да освежите пространството.