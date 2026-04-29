Представител на критично застрашения вид суматрански орангутан е заснет за първи път да използва изкуствена въжена мостова конструкция, за да пресече обществен път на индонезийския остров Суматра, предаде Асошиейтед прес.

Кадрите от камера, задействана при движение, показват младо животно, което се придвижва внимателно по въжения „коридор“ над пътя, преди да премине успешно от другата страна. Според природозащитната организация Tangguh Hutan Khatulistiwa това е първият документиран случай на орангутан, използващ подобна конструкция над обществен път.

Мостът е изграден в района на Пакпак Барат, където пътна инфраструктура разделя горски местообитания и изолира популация от около 350 орангутана. Проектът е реализиран съвместно от Sumatran Orangutan Society и местните власти. Според природозащитниците, разширяването на пътя през 2024 г. е прекъснало естествените коридори в гората, което е наложило изграждането на пет въжени мостa, оборудвани с камери за наблюдение.

Макар първоначално мостовете да са били използвани от по-дребни животни, като катерици и маймуни, орангутаните постепенно са започнали да ги изследват и да ги използват. Орангутаните от Суматра са сред най-застрашените примати в света, като според природозащитни оценки в дивата природа са останали по-малко от 14 000 индивида, припомня Асошиейтед прес. Според експертите свързването на фрагментираните им местообитания е ключово за избягване на генетична изолация и за оцеляването на вида.