Дипломатът и журналист Никълъс Кралев се завръща в родния си град Бургас за премиера на своята книга „Дипломатическите умения“. Събитието ще се състои тази вечер - 26 септември от 18.30 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.



Бургазлията Никълъс Кралев е журналист и бивш кореспондент на Financial Times и The Washington Times. Той има богат журналистически и дипломатически опит, който придобива по време на пътувания по света с четирима държавни секретари на САЩ – Хилари Клинтън, Кондолиза Райс, Колин Пауъл и Мадлин Олбрайт.

Кралев е автор на книгите Diplomatic Tradecraft и America’s Other Army, които са изцяло посветени на американската дипломация и външната политика.

Той е и изпълнителен директор на Международната Дипломатическа академия във Вашингтон, където се подготвят огромен брой дипломати.

Никълъс Кралев споделя, че вдъхновението му да се впусне в света на журналистиката и дипломацията се основава на две исторически дати - падането на Берлинската стена и атентатите от 11 септември. Журналистът Никълъс е убеден, че „дипломацията е начин на живот, не просто професия“, и че тя е най-голямата надежда за света.

