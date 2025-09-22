В галерията на Дружеството на художниците в Бургас ще се състои изложбата „Те са още между нас“, която отдава почит на 21 именитите творци от морския град, които ни напуснаха през последните двадесет години. Официалното откриване е планирано за 23 септември от 18:00 ч.

Изкуството е втори живот за душата на твореца

Изложбата събира творби на големи бургаски художници, чието изкуство е оставило трайна следа и вдъхновение - завинаги част от духа на града и от българското изобразително изкуство.

Вълни, море и картини

Експозицията включва живопис, графика, акварел, пластика и скулптури, а някои от имената, включени в изложбата са: Божидар Калъчев, Виолета Масларова, Георги Баев, Дамян Заберски, Дечко Стоев, Иван Попов, Ирена Иванова, Климент Атанасов, Кирил Симеонов и други. Организаторите на събитието са Анета Салабашева ‒ Краева и Севина Трайкова. Това събитие подчертава, че загубата на нашите творци е значима, болезнена и незабравена. Тяхното творчество и принос продължават да бъдат ориентир за новите поколения.

Жителите на Бургас и гостите на града могат да посетят изложбата и да се докоснат до наследството на художниците, които въпреки отсъствието, все още присъстват в творческата памет на обществото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK