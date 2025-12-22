Кели Озбърн направи емоционална публична поява заедно с брат си Луис Озбърн, който рядко се показва пред медиите, за да почетат паметта на своя баща – рок иконата Ози Озбърн. Двамата заедно решиха да затвърдят медийното си присъствие и да покажат колко близки са всъщност.

Събитие, което обединява

Кели и Луис Озбърн присъстваха на футболен мач от Висшата лига между любимия отбор на Оззи – Астън Вила, и Манчестър Юнайтед. Тя бе облечена в цветовете на клуба – бордо и синьо, а Луис заложи на по-непринудена визия с жилетка и яке, също в духа на отбора. Братът и сестрата изглеждаха близки и щастливи в команията си. На събитието бяха и годеникът на Кели – Сид Уилсън, както и малкият им син Сидни. Детето привлече внимание с персонализирана футболна фланелка с името си, съчетана със спортен екип в цветовете на Астън Вила.

Снимка: Getty Images

В името на Ози Озбърн

В трогателно послание Кели сподели, че вярва, че баща ѝ е наблюдавал мача отгоре и е бил горд както от семейството си, така и от любимия си отбор. За нея това събитие е било начин да се почувства по-близо до него и да отдаде почит на страстта му към футбола. Появата на Луис Озбърн е рядкост, тъй като той предпочита живот далеч от медийното внимание и се занимава с музикална продукция и бизнес. Семейното присъствие на стадиона се възприе като тих, но силен жест на уважение към наследството и паметта на Ози Озбърн, който остави трайна следа в историята на рок музиката.

Припомняме, че Ози и Шарън посрещат дъщеря си Кели Озбърн на 24 октомври 1984 г., в Лондон. Тя е в светлината на прожекторите от тийнейджърските си години, когато пробива в The Osbournes - риалити сериала на семейството по MTV.

Тя е и водеща на предаването Fashion Police, занимава се с актьорско майсторство, модел е и пее. участва в множество предавания за пеене и други таланти. Животът й не минава и без "екстрите", които предлага хайлайфът. "Бях наркоманка, алкохоличка... Бях пълна бъркотия, не уважавах хората, ужасна бях... и дебела". Именно с нея Ози има най-силна и специална връзка. Когато Кели става майка, тя оставя сина си да прекарва много време с Ози и Шарън. И двамата сякаш успяват да наваксат всички липси, които са останали в живота им, заради кариерите.

