Мелания Тръмп - първата дама с впечатляваща житейска история, която винаги предизвиква вълнение у фенове и медии. За да стигне там, където е сега, Мелания извървява наистина дълъг път. Кариерата ѝ започва в модния свят, но животът я отвежда далеч отвъд подиума.

Израснала в Ново Место, Мелания Тръмп е част от обикновено семейство - по онова време майка ѝ е шивачка, а баща ѝ работи в сферата на автомобилите. Още като млада проявява интерес към изкуството, литературата и дизайна, което я отвежда до университета в Любляна.

Въпреки това съдбата ѝ поема в различна посока, след като е забелязана от фотографа Стане Йерко. Следват години в центъра на модната индустрия, живот в Ню Йорк и срещата с Доналд Тръмп, която преобръща живота й и вече нищо не е същото.

Снимка: bTV

Ето какво знаем за Мелания Тръмп:

Родена е с името Мелания Кнавс.

Майка ѝ е шивачка, а баща ѝ се занимава с автомобилен бизнес.

Има сестра - Инес, както и по-голям полубрат.

Още от дете проявява силен интерес към литературата.

Учи архитектура и дизайн в Любляна , но не завършва.

Първият ѝ пробив идва благодарение на фотографа Стане Йерко.

. Само на 18 години подписва договор с модна агенция в Милано.

За кариерата си приема фамилията Кнаус.

Премества се в Ню Йорк на 25 години.

на 25 години. Среща Доналд Тръмп през 1998 г., а се омъжва за него през 2005 г.

Тя е с 24 години по-млада от съпруга си и е третата му съпруга.

Имат син – Барън Тръмп .

Снимка: Getty Images

Получава американско гражданство през 2006 г.

Първа дама на САЩ е в периода 2017–2021 г.

От 2025 г. отново се завръща в Белия дом.

Подкрепя редица благотворителни каузи.

Създава инициативата Be Best , насочена към деца и борба с кибертормоза.

Снимка: Reuters

Припомняме, че Мелания Тръмп създаде филм, в който разказва своята история - "Мелания", но за съжаление нямаше голям успех в киното. Лентата проследява пътя ѝ в навечерието на завръщането ѝ в Белия дом за втори мандат като първа дама. Филмът е режисиран от Брет Ратнър, който беше изолиран от Холивуд след серия обвинения в сексуално насилие. Сега той се готви да се завърне с четвърта част на поредицата „Час пик“. Твърди се, че проектът е получил зелена светлина след намеса от страна на Тръмп.