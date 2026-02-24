Мечтаете ли за дестинация, в която слънцето никога не си почива? Юма, скритият диамант в югозападния ъгъл на Аризона, е официалният рай за любителите на слънцето.

Според Световната метеорологична организация градът държи световния рекорд с над 4000 часа слънчева светлина годишно. В Юма хората са толкова топли, колкото и времето, предлагайки уникална смесица от култури, богата история и непринудения дух на Югозапада, сочи Travel.

Как да стигнете от София до Юма?

Пътуването до най-слънчевото място на Земята изисква планиране, но си заслужава всяка минута. Първият и най-удобен вариант от София е със самолет с прекачване в голям международен хъб. Обикновено маршрутът включва полет до европейски град като Франкфурт, Истанбул или Лондон, а оттам – дълъг трансатлантически полет до голям американски град като Лос Анджелис, Финикс или Сан Диего. Общото време е между 13 и 18 часа, в зависимост от полетите и изчакванията на летищата. След като пристигнете в САЩ, имате два основни начина да се доберете до Юма:

От летище Phoenix Sky Harbor можете да вземете вътрешен полет, не по-продължителен от 1 час или да наемете кола за тричасово живописно пътуване през пустинята.

можете да вземете вътрешен полет, не по-продължителен от 1 час или да наемете кола за тричасово живописно пътуване през пустинята. През Лос Анджелис: След полет до можете да наемете кола и да шофирате около 4–5 часа. Този вариант е идеален, ако искате да съчетаете слънцето на Юма с блясъка на Ел Ей.

Какво да правите в Юма?

Юма е място, където адреналинът среща историята. Не пропускайте да се качите на каяк по река Колорадо или да наемете АТВ, за да карате по пясъчните дюни, съвсем близо до границата с Калифорния.

За любителите на историята Териториалният затвор на Юма и музеят на мината Castle Dome предлагат автентично пътуване назад към 19-ти век. А ако сте в настроение за преход, Телеграфският проход ще ви възнагради с фантастични гледки – само не забравяйте водата, тук слънцето не се шегува!

Снимка: Instagram: visityumaaz

Кога е най-доброто време на отидете в Юма?

Времето от април до октомври е най-подходящо за посещение. Летните месеци са перфектни за ранни преходи при изгрев и разхлаждане в музеите с климатик през деня.

Други популярни слънчеви дестинации

Рим – около 2500 часа

Барселона – около 2500 часа

Атина – около 2800 часа

Дубай – около 3500 часа

Финикс (Аризона) – около 3800 часа

