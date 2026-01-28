Когато става въпрос за естетика, стил и способност да превръща всеки момент в събитие, Александра Богданска е ненадмината. Една от най-успешните български инфлуенсърки и модели навърши 32 години, а празникът й се оказва всичко друго, но не и обикновен.

Алекс винаги е показвала, че се стреми да балансира между това да бъде успешна жена, майка, бизес дама и какво ли още не. Неведнъж е споделяла, че обича да работи, но често виждаме и нейни пътувания, които ни оставят без дъх. А парито по повод личния празник на Богданска се превърна в истинско пътешествие във времето. Ако все още не сте разбрали, сега е моментът да забравите за стандартните партита, защото Алекс успя да пренесе гостите си в златната ера на Холивуд!

Стилна секси ретро рокля

Темата на вечерта изглежда е „ретро“. Алекс залага на зашеметяваща, секси ретро рокля в снежнобяло, която подчертава перфектната й фигура. Визията си завършва с класически акценти, които напомнят за блясъка на Грейс Кели и Мерилин Монро – нежни перли и изискани сатенени ръкавици до лакътя.

Пържени картофи и малиново изкушение

Снимка: Instagram

Менюто на партито не включва гурме ястия и изискани порции, а напротив. Алекс публикува кадри, на които държи огромен поднос с пържени картофи, като дори смело си похапва от тях.

Сладката кулминация на вечерта е торта на два етажа, обсипана с пресни малини – стилна, изчистена и изглеждаща доста апетитно, в тон с цялостната естетика на събитието.

Тук можете да видите тортата за рождения ден на Алекс

Гостите на рождния ден на Алекс Богданска

Снимка: Instagram

Списъкът с гостите на партито включва близки приятели на Богданска, сред които модела Ивелина Чоева, бившия й съпруг Дани Петканов и новата му партньорка Глория Петкова.

Снимка: Instagram

Дани Петканов също публикува кадри от партито на Алекс, на които споделя, че е имало фокусник, който всъщност е успял да впечатли всички със своите умения. На видеото се вижда и Глория, която също е приятно изненадана.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER