Красотата, кулинарията и интелигентността вървят ръка за ръка! „Мис България“ 2006 – Славена Вътова завърши своето висше образование и вече официално е магистър!

След като няколко години отлагаше завършването си, популярният модел и инфлуенсър триумфално се дипломира със специалност „Здравен менинджмънт“ в Стопанската академия в Свищов.

„Още едно сбъдване“

Щастливата новина беше споделена лично от Славена в нейния Instagram профил, където тя разкри щастието си.

„Още едно сбъдване“, написа тя в описанието на поредица от снимки.

Вътова публикува кадри, на които позира, облечена в стилен черен панталон и сако, върху които е наметната традиционната тога. Естествено, визията е завършена с емблематичната четириъгълна шапка, символ на дипломирането.

От кухнята до аулата

Славена Вътова е позната на много хора не само като модел и инфлуенсър, но и като голям любител кулинар, която често споделя интересни и здравословни рецепти. Тя доказва, че красотата и храненето не се изключват взаимно, а напротив – допълват се.

Славена неведнъж е споделяла, че обича да прекарва време в кухнята. Една от последните вкусотии, с които вдъхнови последователите си, беше рецепта за зелени мъфини. Преди това тя се развихри и по повод сватбата на Ивелина Чоева и Александър Кадиев, когато приготви големи погачи.

Славена Вътова в подкаста „Малки разговори“ на Ladyzone.bg - вижте ето тук:

