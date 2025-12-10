Седмици след като светът научи тъжната новина за кончината на Джоан Темпълман, съпругата на сър Ричард Брансън, милиардерът и предприемач споделя ново, изключително трогателно послание. 75-годиният Брансън отдава почит към жената, с която споделя близо половин век от живота си.

Стотици мили съобщения

В изявлението си сър Ричард благодари на всички, които са изпратили своите съболезнования. Английският милиардер, който се ожени за Джоан през 1989 г., допълни, че се чувства „толкова щастлив, че я е срещнал преди толкова години“.

Снимка: Getty Images / iStock

„Това ни носи голяма утеха и означава толкова много за всички нас. Ние сме от семействата, които искат да отдадат почит на живота, който е живяла Джоан“, пише той.

Сър Ричард Брансън подчертава, че да бъде с Джоан, е било истинска радост, което е било потвърдено и от многобройните съобщения, които е получил. Той изпраща топли прегръдки на всички, които са поддържали връзка с нея. В края на посланието си, той изразява съчувствие и съпричастност към всеки, който наскоро е загубил член на семейството си.

Посланието е публикувано в Instagram придружено от снимки на двойката, на която двамата се прегръщат, както и от кадър, на който са с широки усмивки и изглеждат истински щастливи.

Първо прощално съобщение

Снимка: Getty Images / iStock

Припомняме, че тъжната новина за смъртта на Темпълман беше обявена през ноември. Тогава Брансън написа:

„С разбито сърце ви съобщавам, че Джоан, моята съпруга и партньорка в продължение на 50 години, почина. Тя беше най-прекрасната майка и баба, за която нашите деца и внуци някога са могли да мечтаят. Тя беше най-добрият ми приятел, моята скала, моята пътеводна светлина, моят свят“, пише той, когато съобщи скръбната новина.

В поредица от семейни снимки, споделени тогава, Брансън разказа за последната им съвместна история, която звучи като съдба. След като си наранил рамото при падане от колело в Индия, той се озовал в болница, където по същото време се възстановявала и Джоан от травма на гърба.

„Както животът понякога те изненадва, аз се озовах преместен в стая точно в нейния коридор, като влюбени тийнейджъри, щастливи да се намерим отново“, спомня си той.

„Изведнъж тя си отиде, бързо и безболезнено. И за щастие, аз бях точно до нея. На всички ни носи голяма утеха да знаем, че бяхме заедно“, добавя Брансън.

Любовна история, започнала в Virgin Records

Снимка: instagram/richardbranson

Ричард и Джоан Темпълман се срещат за първи път в неговия магазин за Virgin Records. Двамата имат три деца: Холи, Сам и Клеър Сара, която за съжаление почива само четири дни след раждането си през 1979 г. Две години след запознанството им, Брансън купува легендарния остров Некер на Британските Вирджински острови, за да бъде техен дом. Именно там се женят през 1989 г., а по-късно и децата им Холи и Сам избират острова за своите сватби.

Въпреки че Джоан е описвана от Брансън като „много затворен човек“, който винаги е избягвал общественото внимание. А каква е тайната на техния успешен брак? Предприемачът отдава заслугата на постоянните усилия.

Снимка: instagram/richardbranson

„Животът никога няма да бъде същият без нея“, написа той. „Но имаме петдесет невероятни години спомени... Имахме голям късмет“, завършва милиардерът.

