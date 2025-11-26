На 80-годишна възраст почина Джоан Брансън, която беше не само партньор в живота, но и „скала“ и „пътеводна светлина“ за своя съпруг – легендарния милиардер и основател на Virgin Group, сър Ричард Брансън.

Светът се сбогува с Джоан Брансън. Тя си отиде след 50 години споделен живот, изпълнен с приключения, успехи и любов. Нейната история обаче далеч не започва бляскаво... 10 неща, с които ще запомним.

1. Началото в Глазгоу

Снимка: instagram/richardbranson

Тя е израснала в работническо семейство в центъра на Глазгоу, Шотландия, което е пълен контраст със средиземноморския лукс, в който по-късно живее.

2. Работата в заложната къща

Преди да срещне Ричард, Джоан е работила в заложна къща. Този факт подчертава нейния скромен произход, преди да стане част от една от най-известните династии в света.

3. Първата среща

Снимка: Getty Images / iStock

Двамата се срещат за първи път в магазин за антики на Портобело Роуд в Западен Лондон, където тя работи по това време.

4. Любов от пръв поглед за него

Самият Ричард Брансън описва, че се е влюбил в Джоан „почти от момента, в който я видял“.

5. Първи подарък

За да я впечатли, Брансън изпраща на Джоан цветя, използвайки един от малкото си парични преводи по онова време, като й пише, че е „най-красивата жена, която някога е виждал“.

6. „Скалата“ в живота

Снимка: Getty Images / iStock

Брансън я нарича своя „скала“ и „пътеводна светлина“. Тя е била неговият основен емоционален и морален коректив във времената на рискови бизнес решения.

7. Сватба на частен остров

Омъжва се за Ричард през 1989 г. на ексклузивна церемония на Некер Айлънд – частния карибски остров, който той купува през 1978 г.

8. Пет десетилетия щастлив семеен живот

Двамата са били заедно в продължение на 50 години, което е изключително рядко постижение в света на знаменитостите и милиардерите.

9. Загубата на дъщеря

Семейството преживява голяма трагедия – първото им дете, Клеър Сара, умира едва четири дни след раждането си през 1979 г.

10. Отдадена майка

Въпреки че е съпруга на милиардер, дъщеря им Холи разказва, че Джоан е била преди всичко отдадена майка, която винаги е била на разположение с прегръдка и вдъхновяващи думи.

