Историята на Халима Сисе е наистина впечатляваща. Тя влиза в световните заглавия през 2021 г., след като ражда девет бебета наведнъж. Сега, четири години по-късно, тя и партньорът ѝ Абделкадер Арби се радват на своите наследници – Мохамед VI, Елхаджи, Оумар, Ба, Кадидия, Фатума, Хава, Адама и Уму.

Когато Халима за първи път разбрира, че е бременна, тя изобщо не може и да предположи невероятното пътешествие, което я очаква. В началото лекарите твърдяли, че може би носи тризнаци. Но никой не бил подготвен за това, което следва - Халима ражда девет бебета, пет момичета и четири момчета, наведнъж.

Бебетата се раждат преждевременно, в 30-та гестационна седмица, като всяко тежи между 500 грама и един килограм. Те били толкова малки, че можели да се поберат в дланта на ръката.

Веднага след раждането са отведени в интензивното отделение. И благодарение на всеотдайните грижи на лекарите – които ги хранят на всеки два часа, проверяват жизнените им показатели и сменят памперсите, бебетата стават все по-жизнени и стабилни.

Все пак никой не гарантира на Халима и съпруга ѝ, че всички деца ще оживеят. Но, надминавайки всякакви очаквания, те се справят.

Семейство Сисе влиза в историята като първия известен случай, при който всички девет бебета, родени наведнъж, оцеляват. Историята им е силно напомняне за това какво могат да постигнат любовта, издръжливостта и добрата медицинската грижа. Те са дори вписани в рекордите на Гинес, пише BBC.

На 4 май, 2025 г. деветте бебета отпразнуваха четвъртия си рожден ден с весело парти в хотел в родната си страна Мали. Те растат щастливи, заедно със своята по-голяма сестра Арби, която вече е на 6 - в семейство, което продължава да вдъхновява със своята устойчивост и невероятно пътешествие.

За възможните рискове при многоплодната бременност, вижте видеото:

