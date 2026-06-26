Певицата Алекс, позната като едната половинка от българския музикален дует „Алекс и Влади“, зарадва последователите си с една от най-личните и вълнуващи новини в живота си.

Преди часове тя лично обяви в социалните мрежи, че е станала майка на момче. А емоционалните ѝ думи и кадри бързо събраха хиляди реакции и поздравления от фенове, приятели и колеги от музикалната сцена.

По думите на Алекс, наследникът ѝ се е появил на бял свят на 20.06.2026 г., в перфектните мерки: тегло 3875 г и височина 51 см. И носи името на своята майка – Александър.

„Най-красивият момент в живота ми не беше сцена, концерт или прожектор. Беше тази болнична стая. Тук за първи път те прегърнах. Тук разбрах какво означава една любов да промени целия ти свят само за миг“, е част от емоционалното послание на Алекс.

И допълва с много любов: „А аз се родих като майка. Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб. Обичаме те безкрайно.“



Алекс не пропусна да изрази и благодарността си към екипа, обгрижвал я във важния момент. Нейният избор е болница „Шейново“ – и тя остава изключително доволна от грижите, търпението и професионализма на персонала.

Новината на изпълнителката идва като естествено продължение на щастливата ѝ лична история, която певицата в последните години често споделя с последователите си онлайн.

Алекс и съпругът ѝ се ожениха на красива церемония на 12 декември 2025 г. „Пътят със съпруга ми беше дълъг и заобиколен. Гонихме се 13 години, но накрая сме заедно - точно както е трябвало да бъде“ написа тогава тя към красивите кадри от церемонията.

Любопитното е, че малко по-рано същат годината близначката ѝ Влади също сключи брак със своя дългогодишен приятел Стефан Симеонов от музикалния дует Young BB Young.

Самата Влади не пропусна да изрази радостта си, че вече има племенник. „Нашата най-миличка рожбичка! На леля рожбичката! Обичам ви много“, са милите думи, които тя отправи към най-близките си хора.

А неодавна щастливата новина, че е станала майка сподели и една от водещите на bTV - Бесте Сабри: