The Traitors, световният феномен, покорил милиони зрители по света, най-сетне идва в България! Завладяващото предаване пристига тази есен в ефира на bTV под името - „Traitors: Игра на предатели“.

И ще предложи както на участниците, така и на зрителите не просто риалити, а социален експеримент с високи залози, напрежение и емоционални обрати.

Вече са ясни част от имената на 25-те участници, които ще се включат в любопитния формат - чийто водещ е Владимир Карамазов.

Това са популярни и обичани български знаменитости, готови без колебание да се впуснат в стратегическа битка на доверие - в която всеки може да бъде или предател, или праведен.

Владо Николов

Един от най-ярките и изявени български волейболисти. Петкратен шампион на България, шампион на Франция, златен медалист от Шампионска лига, бронзов медалист на Световно първенство - са само част от отличията му. Освен с професионалните си успехи в спорта той е известен и с телевизионните си участия и голямото си семейство.

Диляна Попова

Тя е една от най-обичаните и популярни звезди в българския шоубизнес. От успешен модел, се наложи и като актриса с редица участия в телевизионни сериали и кинопродукции, инфлуенсър с хиляди последователи, дизайнер и телевизионен водещ.

Венци Венц

Популярният изпълнител придоби изключителна популярност в последните години с характерния си стил и с безспорен талант. Певческата му кариера започва като част от дуото Pavell & Venci Venc. Днес той е самостоятелен изпълнител, продуцент и участник в телевизионни формати.

Мира Радева

Известен социолог, политически коментатор и обществена фигура, тя е добре позната с участията си в телевизионни предавания и публични анализи. Популярна е и като творческа личност – пее, пише стихове, има издадена книга и играе в театрални постановки.

Георги Янев

Георги Янев е не просто атлет - той съчетава спортни амбиции, национално признание и телевизионно присъствие. Като национален състезател по плуване вече е поставил редица рекорди и, съвсем закономерно, вече мечтае за Олимпиада.

Вижте повече за първите участници в „Traitors: Игра на предатели“ в следващото видео:

