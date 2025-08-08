Популярният музикален изпълнител Venci Venc’, който е сред участниците в новото предаване на bTV “Traitors: Игра на предатели”, успя да се наложи на българската музикална сцена не само с характерен стил, но и със своята автентичност, дълбочина и талант. Но какво не знаем за него?

Ето 10 интересни факта за Venci Venc’, които може би не знаете:

От философия и графичен дизайн към света на музиката - преди да стане музикант, Венци учи философия и графичен дизайн. В определен момент обаче той напуска университета, защото смята, че образованието не може да замени личното осъзнаване и вътрешното знание на индивида. Известно време работи в сферата на маркетинга, преди да се отдаде напълно на музиката.

Срещата с Pavell е съдбовна за музикалния му път - началото на дуото Pavell & Venci Venc' започва с едно общо парче, записано почти случайно. Те имат уникален синхрон помежду си и това им помага само за няколко години да се превърнат в едни от най-разпознаваемите имена в родния хип-хоп.

Първи албум с огромен успех - през 2016 г. излиза дебютният албум на дуета – "SeTaaBrat", по който феновете полудяват. Повечето песни от него достигат челните позиции в радиокласациите, а хитове като "Вдигам левел" са едни от най-слушаните.

Водещи в „Гласът на България" - между 2017 и 2020 г. Pavell & Venci Venc' са част от журито в предаването „Гласът на България".

10 години на сцена - през март 2023 г. дуетът отпразнува десет години от началото на музикалната си кариера с концерт в Sofia Live Club. По време на събитието представят нови песни и отдават почит на цялото си творчество до момента.

Начало на самостоятелна кариера - след раздялата с Pavell, Venci Venc' започва солова кариера. Първият му сингъл се казва "Давам" – лична и емоционална песен, посветена на любовта.

"Слънчогледи" – емоционално и лично. Песента "Слънчогледи" се създава в продължение на две години и е вдъхновена от съпругата му Мая и техния син. Това е едно лично и емоционално парче за Венци.

Вече и продуцент - през 2025 г. Venci Venc' прави първата си стъпка като музикален продуцент с парчето "Затвор" в колаборация с млада изпълнителка.

Баща на две деца и щастлив съпруг - Venci Venc' има дъщеря от предишна връзка и син от настоящата си партньорка Мая. Двамата сключват брак през 2021 г. в тесен кръг, без излишна показност.

Личната философия и вярвания на Venci Venc' - певецът е споделял, че вярва в Бог, но не в религиозен, а в духовен смисъл. Често казва, че човек сам трябва да изгради връзката си с божественото. За него вярата, любовта и изкуството са път към един по-добър и светъл свят.

