Загубата на близък е едно от най-дълбоките и разтърсващи преживявания, които човек може да изпита. Тя не идва само като момент на раздяла, а като тиха промяна, която остава завинаги – в мислите, в ежедневието, в начина, по който възприемаме света. Изведнъж липсата се превръща в присъствие, което напомня за себе си във всяка дребна подробност – в думи, които не сме изрекли и в спомени, които носят и топлина, и болка.



Пред това тежко изпитание е поставена певицата Нора Караиванова. Тя бе принудена да се прости емоционално с мъжа, когото нарича своя най-голяма опора, „своя стена“.

Чрез емоционален пост в социалните мрежи, Нора се раздели с Пламен - човекът, с който тя изгради личното си щастие в последните години и който бе неотлъчно до нея и сина ѝ.



„Моята стена се срути по най-нелепия начин. Опитах се , опитах се да те задъража, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили!“, започва емоционалното си послание певицата.

И допълва, че въпреки всичко е убедена, че любимият ѝ ще продължава да бъде до нея, закриляйки я – „от горе, от небето“. И не пропуска да му благодари - за всичко, на което е научил сина ѝ Виктор, за който е бил „повече от баща“.

И завършва със силните думи: „Щеше ми се да си тук сега за да ти кажа поне още веднъж за последно едно "Обичам те, Пламзи!"

Все още не е ясно какво точно се е случило с мъжа до Нора Караиванова, но по всичко изглежда, че трагедията, която тя преживява е огромна.

39-годишната Нора Караиванова придоби популярност с участието си във втори сезон на музикалното конкурсно шоу „Мюзик айдъл“ (2008 г.). Тя успя да стигне до финала, класирайки се на второ място – и оттогава насам развива успешна музикална кариера.

В последните години Нора е разделена с бащата на детето си Виктор. Тя обаче успя отново да срещане любовта в лицето на Пламен Зарков. Двамата са заедно от септември, 2024 г.