Халит Ергенч и Мерием Узерли, познати на българските зрители като султан Сюлейман Великолепни и Хюррем Султан от „Великолепният век“, се събират отново на екран 15 години след международния успех на сериала, който ги превърна в истински звезди.

Двамата актьори ще изиграят главните роли в нов турски сериал – „Пролет в Имроз“ (Imroz'da Bahar). Халит и Мерием се срещат в началото на април месец, за да участват в първата репетиция и четене на сценария и за да се запознаят с останалата част от актьорския състав.

„Пролет в Имроз“ привлече внимание още с обявяването си, тъй като събира Ергенч и Узерли отново на екран 15 години след успешното им телевизионно партньорство.

Следващата стъпка – снимките

Филмът е режисиран от награждавания режисьор Йозджан Алпер и представлява ново сътрудничество между две от най-разпознаваемите лица на турската телевизия.

Очаква се снимките да започнат през април месец, което дава по-ясна времева рамка на проекта след първоначалните съобщения за събирането на двамата актьори. Актьорите вече са пристигнали на остров Имроз (Гьокчеада), а много от местните жители са се снимали с Ергенч и Узерли.

Сюжетът на филма „Любов в Имроз“

Действието на филма се развива на остров Имроз — историческото име на Гьокчеада, който е най-големият остров на Турция в Егейско море.

Историята проследява двама души, чиито пътища се пресичат на острова, и изследва емоционалната тежест на тяхното минало, докато те се изправят пред възможността за втори шанс. В основата си филмът задава въпроса дали любовта може да се върне в нов етап от живота.

Макар че пълните детайли около сюжета все още не са разкрити, проектът се очертава като емоционална драма, изградена около лични равносметки и нови възможности.

Халит Ергенч и Мерием Узерли добиха международна популярност с „Великолепният век“ — един от най-успешно реализираните зад граница турски сериали. Тяхното екранно партньорство се превърна в един от най-запомнящите се елементи на продукцията и ги направи известни далеч извън пределите на страната.

Кой е Халит Ергенч

55-годишният Халит Ергенч е мегазвезда в Турция. Най-запомнящите му роли са на Онур Аксал в сериала „1001 нощ“ от 2006 г. и на Мустафа Кемал Ататюрк в биографичния филм „Урок: Ататюрк“ от 2010 г. През 2011 година получава главна роля в сериала „Великолепният век“, където играе султан Сюлейман. Тази роля го прави разпознаваем в цял свят.

Личният му живот също е толкова вълнуващ. Екранната любов между неговия герой и героинята от „1001 нощ“ се пренася и в реалния живот. Двамата с актрисата, изпълняваща главната роля в сериала, Бергюзар Корел, се женят през 2009 година. Раждат им се 3 деца – синове Али и Хан, както и дъщеричка – Лейла, която е на 5 години.

Коя е Мерием Узерли

Мерием Узерли (на турски: Meryem Uzerli) е турско-германска актриса и модел. Най-известните ѝ роли са в образите на Хюрем Султан в сериала „Великолепният век“ и на Селин в сериала „Кралица на нощта“. Любопитна подробност от биографията й е, че тя е родена в Германия. Баща й е турчин, а майка й, която също е актриса, е германка. Тя почита две различни култури, като доказателство за това са жилищата ѝ в Берлин и Истанбул.

През 2013 година, няколко години след безспорния успех на „Великолепният век“, тя обявява, че се е разделила с приятеля си и напуска Турция. Оказва се, че тя е бременна и въпреки всичко иска да задържи детето. Така през февруари 2014 г. тя ражда момиченце, което кръщава Лара. През 2021 година тя става майка на второ момиче – Лили.

