Мира Добрева и нейната дъщеря Лора са гости в „Животът по действителен случай“ - две дами, чиято връзка е преминала през огън и лед.

Мира Добрева повдига воала над една от най-големите фобии на жените в медиите: страшно ли е да остаряваш пред очите на хиляди хора? От другата страна е Лора, която откровено ще разкаже за конфликтите с майка си, относно онлайн присъствието ѝ. Зрителите ще видят една интересна трансформация – как ролите са се разменили и как младото момиче се е превърнало в ментор и учител на своята популярна майка.

Изпитанията, които не ги убиват

Разговорът няма да подмине и тъмните нюанси на миналото. Семейството ще сподели болезнени подробности за насилието, с което са се сблъскали, и защо е било наложително Лора да бъде записана в частно училище, за да бъде защитена.

Най-разтърсващият момент обаче е свързан с планината Рила. Мира ще разкрие детайли за онези 22 страшни дни, в които тя се озовава на границата между живота и смъртта. Какво се случва, когато светлините на прожекторите изгаснат и остане само борбата за оцеляване?

Мира Добрева освен отдадена на работата си, винаги е била любвеобилна и грижовна майка. Понякога и не толкова добра, защото често е забранявала на дъщеря си Лора да прекалява с храната, особено да яде шоколад. Когато записва Лора на детска градина, Мира записва в протокола „Дори Лора да ви моли, не й давайте допълнително храна“.

„Светулки зад решетките“ е роман, който Мира довършва след като се събужда от най-лошото състояние, в което е изпадала досега. „Страх ме е да не забравя нещо“, призна Мира. Романът разказва за една огромна любов, която самата Мира преживява, но и за други истории, които от първо лице не е изпитала.

След събуждането си от кома, Мира Добрева споделя - "Бях в един свят на цветове и материи, каквито тук не познаваме!"