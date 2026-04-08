Актрисата Ванеса Уилямс успя да развълнува феновете си с емоционални откровения в интервю. Звездата разказа за силната връзка със своето куче, което я спасява в труден период от живота й.

Верен спътник в трудни времена

По време на интервюто Ванеса Уилямс разкрива, че нейното любимо куче Роско е бил до нея в особено тежък период, свързан с лична загуба. Актрисата не споделя подробности, но набляга на емоционалната привързаност, която изпитва към своя домашен любимец, с който твърди, че е свързана "на едно по-дълбоко ниво". Тя описва кучето като изключително важна емоционална опора, която ѝ е помогнала да премине през болката и да се справи с трудните емоции. Според думите ѝ присъствието на Роско буквално й е помогнало да излезе от емоционалната дупка, в която е била.

През 2024 г. майката на Ванеса Уилямс, Хелън - учителка по музика, умира вследствие на усложнения от остра чернодробна недостатъчност, докато е била нагости в Лондон. Оттогава Роско ѝ помага да се справи с последиците от тази загуба.

„Майка ми почина тук, след като дойде за премиерната вечер на „Дяволът носи Прада“, така че това беше изключително травмиращо преживяване“, казва Ванеса. „Не пропуснах нито едно представление, защото сцената ме държеше концентрирана и ми помагаше да се разсейвам.“ След като другото й куче – сестрата на Роско, починала шест седмици по-късно, тя осъзнала, че трябва да премести Роско в Лондон от дома им в Ню Йорк. „Имах нужда от него за собственото си психично здраве“, споделя тя. Роско също се нуждаел от Ванеса. „Той не е свикнал да бъде сам“, допълва тя. „Има нужда от много внимание.“

Ново начало в Лондон

Актрисата споделя и за периода, в който се премества в Лондон, за да участва в адаптацията на "Дяволът носи прада". Именно тогава Роско се превръща в неизменна част от ежедневието ѝ. Разходките с кучето ѝ помагат да се откъсне от напрежението на сцената и да намери баланс между професионалните ангажименти и личния живот. Да премине по-леко през травмите си и да се завърне към себе си.

Повече от домашен любимец

За Уилямс - Роско не е просто куче, а истински член на семейството. Тя го описва като „нежно голямо същество“, който носи радост и спокойствие в дома ѝ. Големият му размер може да впечатлява, но характерът му е спокоен и добър, което го прави идеален домашен любимец, с който да се споделя ежедневието.

Малките моменти, който са най-важни

В интервюто актрисата подчертава колко важни са простите неща - като разходките навън и времето, прекарано с любимите същества. Именно тези моменти ѝ помагат да остане балансирана и спокойна, въпреки натоварения си график. Историята на Ванеса Уилямс и Роско напомня за силната връзка между хората и техните домашни любимци – връзка, която често носи утеха, подкрепа и безусловна любов.