Дъщерята на Клаудия Шифър, Клементин Вон, очарова феновете с впечатляващите снимки, които наскоро сподели в социалните мрежи. Визията на 21-годишната млада жена предизвика незабавна вълна от възхищение сред като феновете - които побързаха да я сравнят със супермодел от 90-те години.

На снимките Клементин позира облечена в предизвикателен корсет, който подчертава пищните ѝ форми. Русата, свободно спусната коса, минималистичният грим и тюркоазените обеци завършват ретро глем визията, напомняйки стила на Клаудия от върховите ѝ години.

Модните коментатори отбелязват, че естетиката на супермоделите от 90-те се завръща в последните две годни - подчертани силуети, изчистени материи и лек „глем“ в косите. Клементин не прави изключение – стилът ѝ е изключително актуален спрямо модното възраждане.

Всъщност, в последните години Клементин демонстрира съвършен усет към стила. И това не е случайно – още от дете тя е на първите редове пред модните подиуми, наблюдавайки дефилетата на майка си за марки като Chanel, Versace и Valentino.

Самата Клаудия сподели през 2023 г. пред The Guardian, че личната ѝ страст към модата се предава и на дъщерите ѝ. „Съхранила съм толкова много дрехи през годините, включително сватбената си рокля на Valentino,“ каза тя. „Сега дъщерите ми започват да носят моите винтидж облекла, но пречупвайки ги през собствения си стил.”

И допълва, че от всичките ѝ деца, Клементин най-много обича да „претърсва“ гардероба ѝ. „Тя харесва всичко в големи размери: суичъри и аксесоари. И често пита: ‘Какво имаш от 90-те години, мамо?’“

Преди време дуетът майка-дъщеря се появи на корицата на Pop Magazine. Двете жени изумиха с факта, че изглеждат като сестри - с еднаквите си руси коси и изваяни черти на лицето.

Клаудия има три деца – Клементин, Каспар (22) и Косима (15), заедно с съпруга си Матю Вон, с когото с заедно 23 години. Британският режисьор и бившият супермодел са се установили в английската провинция.

Снимките на Клементин са споделени непосредствено преди едно вълнуващо събитие за семейството – на днешния ден Матю ще бъде удостоен с почетно рицарско звание.

